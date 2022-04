VIKING-HELT: Sebastian Sebulonsen scoret 2–0-målet og ble kåret til Vikings beste spiller.

Viking vant ampert storoppgjør: Bodø/Glimts første serietap på 22 kamper

STAVANGER (VG) (Viking – Bodø/Glimt 2–0) Et tilnærmet fullsatt SR-Bank Arena fikk se Viking påføre den regjerende seriemesteren sitt første tap siden 30. juni i fjor.

For en sjelden gangs skyld var ikke de gulkledde fra nord i stand til å dominere en kamp i Eliteserien.

Et hardtkjempende Viking-lag skapte store problemer for Glimt, som måtte se Zlatko Tripic pirke inn 1–0 etter at Veton Berisha feide ballen foran mål etter 26 minutter.

Bodø/Glimt var oppsiktsvekkende slurvete i pasningsspillet og sløste vekk flere muligheter i vårsolen i Stavanger.

Kjetil Knutsen tok grep i pausen og byttet inn både Victor Boniface og Amahl Pellegrino for å få fart på sakene, men det var Viking som igjen kunne juble.

Sebastian Sebulonsen klinket til og ballen snek seg ned i hjørnet bak Nikita Haikin.

Vondt ble til verre for Bodø/Glimt da Victor Boniface plantet hånden i ansiktet på David Brekalo – og mottok sitt andre gule kort for kvelden.

Bodø/Glimt ble dermed redusert til ti mann det siste kvarteret.

At det skulle bli delt ut rødt kort var kanskje ikke så overraskende med tanke på tenningen i kampen.

Spesielt gjestene var misfornøyde med behandlingen de fikk av motspillere og dommere, og Glimt-trener Kjetil Knutsen snakket på seg et gult kort like før pause.

Det tente til flere ganger i andre omgang, blant annet da David Brekalo hang fast i drakten på Boniface og stoppet en farlig overgang.

Like før Boniface ble utvist var det også en situasjon rett foran trenerbenken hvor Ulrik Saltnes tilsynelatende plantet kneet i ryggen på Kevin Kabran.

– Veldig stygt. Jeg blir nesten litt sint når jeg ser det, for det er så usympatisk gjort, sier tidligere Mjøndalen-spiller Christian Gauseth på Fotball Direkte.

– Det jeg sitter og lurer på er hvor mange kamper han skal få, for det der er en så stygg og voldsom handling med kneet inni ryggen på en spiller som ligger nede og prøver å reise seg. Det der er ikke noe jeg skal se fra Ulrik Saltnes, sier fotballekspert og kommentator Petter Bø Tosterud.

– Sånne ting skal ikke skje på en fotballbane. Vi får se hva som skjer videre, sier Odd-spiller Flamur Kastrati.

Like etterpå ble altså Boniface utvist og Viking rodde i land en meget sterk 2–0-seier.

Dermed fikk de revansje for torsdagens cupexit, hvor de tapte semifinalen på Aspmyra.

Søndagens tap var Bodø/Glimts første i serien siden Sandefjord vant 1–0 30. juni i fjor.