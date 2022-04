0–1: Mohamed Ofkir jubler for det første Sandefjord-målet.

Strømsgodset ydmyket av Sandefjord: − Det er ræva

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sandefjord 0–5) Mohamed Ofkirs drømmescoring ble starten på et hjemme-mareritt for Strømsgodset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ræva rett slett. Vi må heve oss 100 prosent, meldte Godsets Viljar Myhra til Max ved pause.

Men det ble heller ikke bedre.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Strømsgodset lå under med to mål og keeperen ble ikke bønnhørt. Strømsgodset røk på sesongens andre hjemmetap. En fem måls ydmykelse. Drammenserne har ikke vunnet på Marienlyst siden Molde ble slått 6–0 i oktober i fjor. Siden har det blitt ett poeng på fire hjemmekamper i eliteserien.

– Vi klarte ikke å komme opp det nivået vi skal. Da blir vi straffet hardt, fastslår trener Håkon Wibe Lund og mener at alle «må gå i seg selv».

Sandefjord fikk en real oppreisning etter 3–0-tapet for HamKam 2. påskedag.

– Det var en minnerik kveld, sier tremålsscorer Mohamed Ofkir til VG.

– Jeg har aldri scoret hattrick før. Utrolig deilig, beskriver han.

Strømsgodset startet klart best. Men det hjalp lite. Helt mot spillets gang kom Sandefjord i ledelsen. Takket være Ofkir.

Kantspilleren vant ballen midt på egen halvdel og ble i neste trekk spilt rett gjennom av Sander Risan Mørk. Alene med Viljar Myhra gjorde høyrekanten ingen feil. Han feide ballen inn fra skrått hold.

En drømmescoring av Ofkir som står uten mål i eliteserien siden han scoret for Sarpsborg for snart to år siden.

– Det er bare det å ha troen på meg selv. Jeg er best én mot én, beskriver han.

Godset hadde ballen mest, men var på gyngende grunn så snart Sandefjord snudde spillet og stakk av gårde på kontringer. Franklin Daddys Boy Nyenetue ble spilt rett gjennom av William Kurtovic 10 minutter senere.

TV-bildene viser at Sandefjord-kanten var i kontakt med armen til keeper Myhra. Han gikk i bakken og skrek på straffe. Men dommer Svein Oddvar Moen – godt plassert uten kveldssol i øynene – viftet spillet videre.

Sandefjords keeper Jacob Storevik, Quint Jansen, Sivert Gussiås, Alexander Ruud Tveter og Sander Risan Mørk jubler etter målfesten i Drammen.

Han mener de lærte mye av nederlaget mot HamKam, og at det gjorde at de turte mer i dag.

– Vi fikk oss en lærepenge sist. Jeg er stolt over det vi presterer i dag. Vi turte å presse høyt og fikk betalt for det. I tillegg tør vi å spille fotball, sier Ofkir.

Strømsgodset startet klart best. Men det hjalp lite. Helt mot spillets gang kom Sandefjord i ledelsen. Takket være Mohamed Ofkir.

Kantspilleren vant ballen midt på egen halvdel og ble i neste trekk spilt rett gjennom av Sander Risan Mørk. Alene med Viljar Myhra gjorde høyrekanten ingen feil. Han feide ballen inn fra skrått hold.

En drømmescoring av Ofkir som står uten mål i eliteserien siden han scoret for Sarpsborg for snart to år siden.

Godset hadde ballen mest, men var på gyngende grunn så snart Sandefjord snudde spillet og stakk av gårde på kontringer.

– Strømsgodset spiller veldig mann-mann-orientert. Det gjør at når vi får spilt av det første leddet så blir det utrolige åpninger, beskriver Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard.

– Hans Erik har rett i det. Vi vet at spillestilen vår er slik at hvis vi treffer på ting så glitrer vi. Men har sett før at vi får det vanskelig når vi ikke treffer, svarer Håkon Wibe Lund.

Franklin Daddys Boy Nyenetue ble spilt rett gjennom av William Kurtovic 10 minutter etter 0–1-scoringen.

SNYTT FOR STRAFFE?: Det kan se ut som SIF-keeper Viljar Myhra feller Franklin Daddys Boy Nyenetue her. Men straffe ble ikke dømt.

TV-bildene viser at Sandefjord-kanten var i kontakt med armen til keeper Myhra. Han gikk i bakken og skrek på straffe. Men dommer Svein Oddvar Moen – godt plassert uten kveldssol i øynene – viftet spillet videre.

Rett før pause gjentok det hele seg. Kurtovic tredde Nyeneute perfekt gjennom. Denne gang ble «pappas gutt» fra Stjørdal ikke tatt av Godset-keeperen. Trønderen skaffet derimot Sandefjord pauseledelsen 0–2 med sitt første mål i eliteserien.

– Det er utrolig deilig, sier han.

Kristoffer Tokstad, Niklas Gunnarsson, Lars Vilsvik og Fred Friday hadde alle klare muligheter for hjemmelaget – uten å treffe blink. Trenerne savnet aggressivitet og gjorde to bytter halvveis. Etter 55 minutter kom også matchvinneren mot Haugesund, Lars-Jørgen Salvesen, på banen.

Han presenterte seg umiddelbart med et skudd noen centimeter utenfor fra 17 meter.

OPPGITT: Herman Stengel, Fred Friday og Ipalibo Jack har all grunn til å fortvile. Sandefjord jubler for kvelds tredje mål.

Men dette var Sandefjords kveld. Igjen gikk det fort i lengderetningen. Et kjapt frispark før Viljar Myhra klarte ikke å holde skuddet til Alexander Ruud Tveter. Dermed var Nyeneute på plass igjen.

En av dagens beste menn chippet ballen i mål. Det sto 4–4 i målsjanser og 9–2 til Godset i cornere, men effektive Sandefjord ledet 0–3.

Det skulle snart bli mer.

Sandefjord spilte ball i hatt med hjemmelaget da Mats Haakenstad la ballen 45 grader ut fra høyrekanten. Der sto Mohamed Ofkir og leverte en ny praktscoring. Dermed var også han tomålsscorer.

En fryktelig klarering fra innbytter Tobias Gulliksen ga Ofkir dagens tredje store mulighet. Sandefjord-kanten knallet inn sin tredje kvelden.

Marerittet var nesten komplett for Strømsgodset. Lars Vilsvik med seriegull for klubben satte ballen i egen stolpen før Sandefjords Sivert Gussiås fulgte opp med et skudd i samme stolpe på returen.

Ofkir var nær sitt fjerde på slutten. Men det sluttet på 0–5 for et fortvilt hjemmelag.