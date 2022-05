Erling Braut Haaland, her fra sin forrige samling med landslaget og i kamp mot Armenia på Ullevaal Stadion.

Tar Haalands City-valg i forsvar: − Grenser for hva en kan legge på en 21-åring

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken kastet seg inn i diskusjonen om Erling Braut Haaland (21) bør få kritiske spørsmål for å ha valgt Manchester City som neste klubbdestinasjon.

Landslagssjefen kommenterte Haalands overgang i samtale med VG tirsdag, kort tid etter at stjernespissen sammen med 25 andre spillere ble tatt ut til fire Nations League-kamper i juni.

Manchester Citys eiere er sterkt kritisert og Haaland vil ifølge en Midtøsten-ekspert motta lønn fra ett av verdens mest brutale og voldelige regimer.

– Det er et vanskelig spørsmål hvor mye du skal legge på en enkeltutøvere i dette her, sier Solbakken innledningsvis.

– Passe oss

Han mener det «er lett å ta Manchester City, Paris Saint-Germain og Newcastle» som alle har eiere knyttet til autoritære regimer blant annet sterkt kritisert for brudd på menneskerettigheter.

Landslagssjefen hevder likevel det er klubber som Barcelona, Real Madrid og Juventus som har vært den største trusselen mot det han omtaler som fotballfamilien.

Info Norges fire Nations League-kamper i juni: Torsdag 2. juni: Serbia (borte)

Søndag 5. juni: Sverige (borte)

Torsdag 9. juni: Slovenia (hjemme)

Søndag 12. juni: Sverige (hjemme) Vis mer

Solbakkens argument er at de tre sistnevnte klubbene i sin tid stod bak forsøket om å opprette en såkalt superliga og at det er en rekke verdensstjerner som har vært innom der.

– Så vi må passe oss for at han (Haaland) skal gå gjennom den mølla alene. Vi har også en norsk damespiller i Manchester City (Julie Blakstad) som har gått under radaren. Det er ingen i Manchester Citys spiller- eller trenergruppe som ikke har de samme menneskerettighetstankene- og meningene som meg og deg.

Julie Blakstad har i et VG-intervju for kort tid siden uttalt seg om situasjonen i Manchester City.

Info Norges tropp til juni-samling: Keepere: André Hansen, Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland. Forsvarsspillere: Fredrik Bjørkan, Marius Lode, Birger Meling, Brede Moe, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Julian Ryerson og Leo Skiri Østigård. Midtbane- og angrepsspillere: Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Jens Petter Hauge, Mathias Normann, Morten Thorsby, Dennis Johnsen, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Kristian Thorstvedt, Joshua King, Veton Berisha og Alexander Sørloth. Vis mer

– Kanskje naivt

Solbakken hevder også at man kan snu situasjonen om sportsvasking på hodet.

– Kanskje fotballen kan bidra til at man påvirker den andre veien også. Det er kanskje naivt. Men det kan være noe positivt i det, sier landslagssjefen og tar seg noen sekunders tenkepause:

– Det er tilbake til spørsmålet. Det er grenser for hva man skal legge på en 21-åring med tanke på det. Manchester City har fått delta i en liga. Det er Premier League som har ansvaret der, akkurat som FIFA og UEFA har ansvaret for våre turneringer der vi kan påvirke.

PRESENTERTE TROPP TIL JUNI-SAMLING: Ståle Solbakken, her på podiet under en pressekonferanse på Ullevaal Stadion tirsdag.

– Vi tar jo hensyn

Solbakken kunne for øvrig melde at NFF også ved denne samlingen tar grep om sin største stjerne.

Da Norge spilte to privatlandskamper i mars florerte spekulasjonene rundt Haalands fremtid. 21-åringen fikk den gangen fri fra mediene. Denne gangen blir det også tatt grep.

– Vi tar jo hensyn. Vi tar ikke hensyn på, men utenfor banen. Vi vil nok sikkerhetsmessig gjøre noen småting etter anbefalinger fra andre enn oss. Vi skal reise mye blant annet, sier landslagssjefen.

Skal unngå kaos på reise

Solbakken fikk på pressekonferansen spørsmål om hva slags sikkerhetsgrep det er snakk om.

– Det er at Geir Ellefsen (sikkerhetsrådgiver i NFF) «skyter» hver gang det er uroligheter, svarte han humoristisk.

Overfor VG utdyper ikke landslagssjefen stort.

– Det handler bare om at vi får reist på en måte så det ikke blir kaos rundt oss.

– Hvordan da?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke detaljer rundt det, sier Solbakken.

Moe inn med to forsvarere ute

I tillegg til Haaland var det få overraskelser i Solbakkens tropp. Ett av navnene var imidlertid Brede Moe fra Bodø/Glimt.

– Han har fått internasjonal erfaring med Bodø/Glimt og gjort det bra der. Han har rutine og ro. Gregersen og Ajer er ute med skade, begrunner Solbakken det valget.