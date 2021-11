OFFSIDE: Martin Ødegaard fyrte av et skudd rett mot mål, men Pierre-Emerick Aubameyang satte tåen på ballen og ble blåst for offside.

Ødegaard trolig snytt for scoring da Arsenal slo Watford hjemme

(Arsenal – Watford 1–0, Everton – Tottenham 0–0, Leeds United – Leicester 1–1) Martin Ødegaard var nære å doble ledelsen til Arsenal, men kan ha blitt snytt av lagkamerat Pierre-Emerick Aubameyang for målet.

Etter kun åtte minutter trodde Bukayo Saka at han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen.

Arsenal-spillerne feiret i både ett og to minutter, men det skulle vise seg at unggutten var et par centimeter i offside, og de var like langt.

Og knappe halvtimen senere ble Alexandre Lacazette meid ned inne i 16-meteren og Pierre-Emerick Aubameyang fikk muligheten fra krittmerket.

Spissen sendte av gårde en helt middels straffe, men det holdt ikke når Ben Foster gikk ut i full strekk og reddet skuddet.

HADDE DEN GÅTT INN? Her er Martin Ødegaards skudd på vei mot mål.

Ti minutter inn i annenomgang ble Emile Smith-Rowe spilt opp av Ben White og banket ballen i mål. Målet ble sjekket av VAR og godkjent.

Både Joshua King og Martin Ødegaard var involverte i kampen. King startet for Watford, mens Ødegaard kom inn for Arsenal i det 69. spilleminutt.

Og det tok bare ett minutt før sistnevnte var nære å gjøre seg tellende. Nordmannen dro seg gjennom 16-meteren og fyrte av. Dessverre satte Aubameyang tåen på ballen.

Det skulle han aldri ha gjort. Ballen hadde mest sannsynlig gått i mål, men spissen var i offside, og målet ble dermed annullert.

Rett før kampslutt fikk Ødegaard muligheten fra ca. 20 meters hold da Kucka drar på seg sitt andre gule kort og blir utvist. Nordmannen banket til, men den gikk i blokken og ut til corner.

King kom seg også på en stor sjanse da Arsenal-keeper Aaron Ramsdale var ute i feltet og rotet. Nordmannen fyrte av fra skrått hold, men skuddet gikk i nettveggen.

Arsenal vant likevel kampen og klatret opp på femteplass i Premier League.

MÅL: Emile Smith-Rowe scoret vinnermålet for Arsenal mot Watford søndag.

I kampen mellom Everton og Tottenham skulle det gå 46 minutter før noen av lagene kom seg til en ordentlig sjanse.

Son Heung-min dro seg løs og spilte videre til Harry Kane som igjen la inn til Sergio Reguilón inne i feltet. Spanjolen var på ball, men klarte ikke å sette den mellom stengene.

20 minutter inn i annenomgang blir Richarlison felt av Hugo Lloris og dommer blåste straffe. VAR grep inn og ber dommer Chris Kavanagh om å se på bildene. Det fikk dommeren til å endre mening og droppe straffen.

Ingen av lagene klarte å sette inn vinnermålet, til tross for at Everton-spiller Mason Holgate ble utvist to minutter på overtid.

Leeds United tok oppskriftsmessig ledelsen hjemme mot Leicester City da Raphinha satte ballen i mål.

Men den ledelsen holdt ikke lenge. For Boubakary Soumare spilte opp Harvey Barnes som satte inn utligningen.

67 minutter inn i kampen trodde Leicester at de hadde snudd kampen. Ademola Lookman satte inn gjestenes andre mål og snuoperasjonen var komplett – trodde de.

For venstrekanten viste seg å være i offside og målet ble annullert. Kampen endte dermed 1–1.

