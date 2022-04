MINI-ANLEGG ER EM-STADION: Manchester Citys treningsbane, Academy Stadium, er det minste stadionet som skal benyttes under sommerens fotball-EM. Til høyre landslagstrener Martin Sjögren og Frida Maanum.

Frykter UEFA bommer med små EM-arenaer: − Veldig synd

Landslagstrener Martin Sjögren tror UEFA kan ha undervurdert den økende interessen for kvinnefotballen når flere EM-kamper i sommer skal spilles på «mini-stadioner».

Av Jostein Magnussen

Under sommerens fotball-EM i England skal en rekke kamper spilles på stadioner som bare tar fra 7.000 til 12.000 tilskuere.

Selv to av kvartfinalene etter gruppespillet spilles på baner med «kun» plass til 12.000 tilskuere.

– Når Barcelonas kvinnelag selger ut Camp Nou med over 90.000 tilskuere for andre gang på kort tid, så er det fristende å si at UEFA har bommet litt. De har kanskje undervurdert interessen, noe som er veldig synd for man ser at det er et stort trykk på billettsalget med flere utsolgte kamper, sier Martin Sjögren til VG.

Under VM i Frankrike i 2019 hadde den minste stadion en kapasitet på 18.000 tilskuere. I England i sommer skal man bruke fire stadionanlegg som er mindre.

– Det er jo noen som undrer seg når man har lagt kamper til Academy Stadium i Manchester, for eksempel, hvor det er plass til 7000 tilskuere. På toppen av det hele så er det en del store nasjoner som skal spille sine kamper der, sier Martin Sjögren til VG.

Det gjelder Frankrike og Italia. I gruppe C skal både Nederland og Sverige spille kamper på Leigh Sports Village, det nest minste anlegget som skal i bruk - sammen med New York Stadium i Rotherham.

– Helt rått

Martin Sjögren stiller også spørsmål ved hvor smart det er å legge to av kvartfinalene i EM til små stadioner i Leigh Sports Village (Leigh) og New York Stadium (Rotherham). Begge har en makskapasitet på 12.000 tilskuere.

– Med den «boomen» som er så hadde det kanskje vært bedre å selge 30.000 billetter i stedet for 12.000, konstaterer svensken.

Frida Maanum, til daglig proff i Arsenal, har spilt på Academy Stadium.

– Det er et fint anlegg, men det er bare plass til 7000 tilskuere. Jeg tror interessen er såpass stor at man kunne fylt på med flere tilskuere. Billettene til EM-finalen på Wembley var vel utsolgt i løpet av 45 minutter. Det er helt rått, sier Maanum.

Hun velger å se det positive i at man nå stiller spørsmål ved flere av stadionanleggene som skal benyttes i EM.

– Jeg aner ikke hvilke vurderinger UEFA har gjort. Vi vil jo gjerne spille på større stadioner hvor flere kan komme å se oss. At interessen for EM nå er så stor at man stiller spørsmål ved flere av banene, er jo bra.

Norge skal møte Nord-Irland på hjemmebanen til Southampton, St. Mary´s Stadium (32.500 i tilskuerkapasitet) 7. juli. Deretter venter England på Brightons hjemmearena, Falmer Stadium (30.750) 11. juli.

Siste gruppespillkamp er mot Østerrike 15. juli på samme stadion.

– Vi kan ikke klage. Det er flotte arenaer og det er som det skal være i et EM. Selvsagt skal vi spille på de beste arenaene i et mesterskap.

PS! Wembley Stadium tas i bruk først til EM-finalen 31. juli.