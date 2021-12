Kjetil Knutsen, her fra et tidligere intervju med VG i Bodø.

Knutsen varsler snarlig avklaring rundt fremtiden: − Blir ikke neste jul

DRAMMEN (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) vil ikke avsløre hva han planlegger å gjøre videre, men det nærmer seg en beslutning.

– Begynner dere ikke å bli lei av å spør det samme? Jeg har vært åpen om dette. Når jeg har noe å formidle, så kommer jeg til å formidle. Det nærmer seg med stormskritt, sier Knutsen på pressekonferansen.

Bodø/Glimt kalte inn til pressekonferanse som følge av den enorme interessen rundt situasjonen til Knutsen, men understreket at det skulle handle om kampen.

Likevel dreide det meste seg om fremtiden til Knutsen.

– Jeg har sagt at det nærmer seg. Det er ikke neste jul, for å si det sånn. Jeg har kontrakt i Bodø/Glimt. Folk glemmer liksom det. Dere spør så mye om en annen klubb, men akkurat nå er Bodø/Glimt det beste laget i Norge. Bodø/Glimt er en bra klubb, altså, sier han.

– Vi har jo spurt deg før, men det har jo skjedde en del siden sist?

– Vet du hva som har vært fantastisk? Da vi reiste til Ukraina så slår vi av PC og telefon om vi lurer. Jeg har ikke fått med meg noen ting overhodet, sier Knutsen.

PRESSEKONFERANSE: Patrick Berg og Kjetil Knutsen på Scandic Ambassadeur i Drammen.

Siden sist har Hammarby-trener Milos Milojevic vært i Trondheim, men også blitt utelukket som RBK-trener.

I tillegg har HamKam bekreftet at RBK har kontakt angående Kjetil Rekdal.

– På den måten var det veldig fint å være i Ukraina, men jeg er veldig glad for at jeg bor i Norge, ler Glimt-treneren.

Samtidig er Knutsen optimistisk på Bodø/Glimts vegne uavhengig av hva som skjer videre.

– Bodø/Glimt er ikke bygget opp av enkeltpersoner. Vi har blitt dømt nord og ned hver gang vi har mistet spillere, men det gjør meg også overbevist om at Bodø/Glimt vil rulle videre uansett om det er meg, Patrick (Berg) eller hvem det som er forsvinner ut.

– På noen tidspunkt kan det være veldig bra at det skjer. Det kan være at spillergruppen trenger noe nytt, en ny stemme, et nytt tankegods som kan gjøre at klubben utvikler seg videre. Det handler om å få finne timingen. Det som er fantastisk i Bodø/Glimt er at vi kan prate om sånne ting, sier Knutsen.

– Jeg håper jeg kommer dit at det ikke er noen som kommer til å fortelle det til meg. Jeg håper at jeg ser det selv. Derfor er det av og til viktig å evaluere litt. Hvis man skal være ærlig utad, så må man være ærlig også utover seg selv.

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg håper at valget blir riktig for treneren hans.

– Det er ikke vits for oss å gruble over hvor Kjetil skal. For min del har jeg ikke blitt forstyrret av det og jeg føler ikke det er tema i gruppen heller, sier Berg – og legger til:

– Jeg kommer til å respektere Kjetils valg. Jeg håper alle respekterer valget hans. Den jobben han har gjort i Glimt står det stor respekt av.

Bodø/Glimt vinner seriegullet med minimum uavgjort mot Mjøndalen søndag. Dersom Molde avgir poeng i Haugesund, har Glimt også råd til å tape.