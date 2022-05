Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MOTTOK PRIS: Liverpool-legenden Ian Rush (t.v) og Mohamed Salah etter FWA Player of the Year-prisutdelingen.

Salahs breiale melding: − Jeg er best

Liverpool-stjernen Mohamed Salah (29) vant nok en pris for sitt glitrende angrepsspill. Helt fortjent, ifølge ham selv.

– Hvis du sammenligner meg med en hvilken som helst spiller i min posisjon, ikke bare innad i mitt lag, men i verden, vil man se at jeg er den beste, sa Salah i et intervju med beIN-sports, senere gjengitt i fotballpressen rundt om.

Det var i forbindelse med utdelingen av FWA (The Football Writers' Association) «årets spiller»-pris at Salah bruste med fjærene.

Egypteren har et poeng - for til tross for en formdupp i de seneste kampene, har han scoret hele 30 ganger på 48 kamper i alle turneringer denne sesongen. I Premier League ligger han én scoring (22) foran Heung-Min Son (21) i kampen om toppscorertittelen i ligaen.

– Jeg fokuserer alltid på mine arbeidsoppgaver og gjør mitt beste - og tallene mine beviser mitt utsagn, fortsetter Salah.

– Jeg liker alltid å skape nye utfordringer for meg selv, fortsetter han, og poengterer at hans oppgave fortsatt er å kunne endre seg så han ikke fremstår statisk i sitt spill.

Lørdag venter Chelsea i finalen i FA-cupen, mens Real Madrid er motstanderen til Liverpool i slutten av mai. Da skal Champions League avgjøres. Salah blir naturligvis en nøkkelspiller i begge enkeltkampene og jaget etter Premier League-tittelen. I hjemlig serie ligger de dog tre poeng bak Manchester City, og er avhengig av at de lyseblå tryner på målstreken.

Chelsea kommer til lørdagens finale med skadetrøbbel. Mateo Kovacic skadet seg mot Leeds i midtuken. N’Golo Kanté er usikker, mens Ben Chilwell og Callum Hudson-Odoi høyst trolig er uaktuelle. Fabinho er ute for de røde.

Den regjerende Champions League-mesteren tapte Ligacup-finalen mot nettopp Liverpool i februar, og de blir i beste fall nummer tre i Premier League. Manager Thomas Tuchel fikk på fredagens pressekonferanse spørsmål om FA Cup-finalen blir sesongdefinerende for London-klubben.

– Vi har en sjanse her til å vinne et engelsk trofé. Vi nådde ligacupfinalen og vant klubb-VM. Det finnes lag med bedre sesonger, og det er lag som har hatt svakere, svarte tyskeren.

