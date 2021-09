forrige















Stolpen hindret norsk drømmekveld mot Nederland

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Nederland 1–1) Det var fotballøyeblikket hele Norge hadde ventet på. Men en stolpe sto i veien.

Fansen var tilbake på Ullevaal stadion (riktignok bare 7000), en fotballstorhet var på besøk, håpet om en høst med VM-jakt var tent etter en førsteomgang vel på høyde med nederlenderne, og endelig oppstod det søt musikk mellom Norges to største stjerner.

Kanskje var det dette Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Ståle Solbakken snakket om under møtet mellom de tre på søndag?

En drøy time var spilt. Ødegaard drev ballen fremover, Haaland gjorde en liten retningsforandring, kompisen slapp ballen perfekt foran venstrefoten hans og …

Pang!

I stolpen. Et øyeblikks jubel ble byttet ut med fortvilelse på Ullevaal stadion. Haalands avslutning med bredsiden av venstrefoten traff innsiden av metallet, men akkurat noen centimeter for langt til venstre til at ballen snek seg over målstreken.

– Jeg synes vi gjør en bra gjennomført kamp. Vi spiller en kamp mot et lag som er svært gode med ballen. Du føler at de kan straffe deg når som helst hvis avstandene er feil i laget eller hvis feil man går i press. Det er klart vi har våre muligheter vi også, sier landslagstrener Ståle Solbakken til TV 2.

Han tror nederlenderne ville fått det vanskelig hvis Haalands skudd hadde gått stolpe inn.

– Jeg synes det var en heltemodig innsats og jeg tror gutta sitter med en god følelse, fordi vi skaper sjanser. Vi forsvarer oss ikke bare.

Solbakkens beste kveld som norsk landslagssjef fikk dermed ikke det perfekte utfall, et utfall som var innenfor rekkevidde, men Norge henger med i kampen om VM-plass før turen går videre til Latvia til helgen.

Norge ligger fortsatt likt med Nederland på syv poeng, ett bak gruppeleder Tyrkia som rotet bort seieren hjemme mot Montenegro.

Den norske kvelden startet bedre enn de fleste ville våget å håpe på.

Først med et skremmeskudd da Jens Petter Hauge fant Haaland i bakrom. Avslutningen ble stoppet av keeper Justin Bijlow.

Så med et nådestøt. Haaland, mer på hugget enn i de siste landskampene, gjorde et perfekt nedtak og lurte ballen i mål – med litt hjelp av en Virgil van Dijk som var en skygge av Liverpool-klippen som Haaland nylig stemplet som verdens beste midtstopper.

Scoringen satte fyr på Ullevaal-publikummet, som også fikk se to lysluggede midtbanespillere som motbeviste «snille gutter»-stempelet som har blitt satt på Norge: Morten Thorsby og Mathias Normann løp, taklet og var akkurat så ufyselige som Solbakken hadde etterlyst på pressekonferansen dagen før.

En oppofrende første halvtime satt riktignok sine spor: Norge slet etter hvert med å holde nederlenderne unna, og til slutt ble de straffet.

Andreas Hanche-Olsen, ellers upåklagelig som midtstopper, slurvet litt i klareringen av et innlegg og sendte ballen videre til Davy Klaasen som løp den inn forbi keeper André Hansen.

Det kunne vært et øyeblikk for glemmeboken.

Men så var det den stolpen, da.