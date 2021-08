TO POSITIVE TESTER: Landslagslege Ola Sand sier Sander Berge har testet positivt på både hurtigtest og PCR-test, men at han er symptomfri. Her fra en pressekonferanse i forkant av EM-playoffen mot Serbia forrige høst.

Sander Berge testet positivt for corona – mister landslagets skjebnekamper

Kort tid etter ankomst til spillerhotellet, testet Sander Berge positivt for coronaviruset. Dermed mister han de viktige VM-kvalifiseringskampene kommende samling.

Av Jens Friberg

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

– Situasjonen er under kontroll. Vi var forberedt på at dette kunne skje på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det er selvsagt kjedelig for landslaget og ikke minst for Sander selv, sier landslagets lege, Ola Sand, i pressemeldingen.

De skriver videre at Berge må være i isolasjon i ti dager, som betyr at han mister den viktige landskampen mot Nederland kommende onsdag. I tillegg går han glipp av kampene mot Latvia (lørdag 4. september) og Gibraltar (tirsdag 7.).

NFF skriver at Berge tok en hurtigtest ved ankomst til spillerhotellet, og har testet positivt også på en PCR-test. Han er fullvaksinert og symptomfri, og føler seg helt frisk, opplyser de.

– Han vil ikke være tilgjengelig til Norges landskamper denne samlingen, sier Sand til VG.

Sand forklarer at Berge ikke har vært i nærkontakt med andre spillere på det norske landslaget.

– Det er en påminnelse om at fullvaksinerte kan bli smittet og spre smitten videre, selv om de ikke blir like syke, sier han videre.