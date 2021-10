ISLANDSK MÅLHELT: Sandefjords Vidar Ari Jónsson jubler for scoring mot Strømsgodset.

Sandefjord-hiten forundret: − Det har faktisk vært veldig rolig

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Strømsgodset 2–0) Sandefjords Vidar Ari Jónsson (27) fortsetter å herje i Eliteserien, men avslører at han ikke har fått ett eneste tilbud fra andre klubber.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Islendingen har drøye to måneder igjen av kontrakten, og står fritt til å signere for hvem som helst.

Med målpoeng i annenhver Sandefjord-kamp denne sesongen er han moden for større oppgave.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Selvfølgelig vil man spille i enda bedre fotballklubber, men jeg og familien liker oss veldig godt i Sandefjord. Vi får vente og se hva som skjer, sier han etter 2–0-seieren over Strømsgodset.

Han sier at det har vært «ingenting seriøst» fra andre klubber. Den islandske fotballagenten Olafur Gardarsson venter på at det skal komme noe.

– Hvis du har noen tilbud, så er det bare å ta kontakt, fleiper Jónsson til VGs reporter i Sandefjord.

– Det har faktisk vært veldig rolig. Jeg har ikke hørt så mye, men det er fortsatt bare oktober, så vi får bare vente og se, legger han til.

VG har tidligere meldt at islendingen har fått tilbud om ny kontrakt i sin nåværende klubb.

– Jeg håper jeg kan score enda flere mål. Hvis jeg fortsetter å spille bra, så kommer det tilbud. Det er min innstilling.

les også Rosenborg gir opp seriegullet etter poengtap: – Måtte ha seier her

Sandefjord kan takke Jónsson for at klubben er på vei mot en ny sesong i Eliteserien. Mot Strømsgodset scoret han igjen.

– Det kanskje ikke den beste kampen vi har spilt, men vi er fornøyde med innsatsen, sier Jónsson om Sandefjords hypereffektive aften.

Alexander Ruud Tveter og Jónsson «sjokkerte» alle med hver sin scoring i løpet av et par kjappe minutter i annen omgang.

Sandefjord hadde ikke hatt et eneste skudd på mål, og ikke noe som minnet om en målsjanse, da de to angrepsspillerne plutselig slo til.

les også Helland-magi og nye Lehne Olsen-mål sendte Stabæk nærmere nedrykk

Jónssons ni mål og tre målgivende denne sesongen gjør at han snitter på et halvt målpoeng per kamp. Han har følgende klarering på det:

– Det er hele laget som jobber sammen. Jeg har alltid scoret mål. Vi spiller for hverandre og liker å løpe og duellere.

– Hvorfor har du lyktes bedre her enn i Brann?

– Begge er veldig fine klubber. Jeg er glad i Sandefjord, jeg har familien her og det er også veldig fint vær her, smiler 27-åringen.

Strømsgodset-keeper Viljar Myhra var, bokstavlig talt, i det gavmilde hjørnet der han lå og sprellet etter Vidar Ari Jónssons slappe avslutning fra rundt 20 meter:

Drammen-klubben, som knapt skapte noe i løpet av 90 minutter, klarte aldri å svare på scoringene.

Strømsgodset kan fint kalle seg Eliteseriens dårligste bortelag. Det har bare blitt seks poeng utenfor Marienlyst.

– Vi har vært dårlige på bortebane i fire år nå, helt siden jeg kom til klubben, så det er million dollar-spørsmålet det. Jeg har ikke noe godt svar på det, annet enn at dette ikke var godt nok, sier Strømsgodsets Johan Hove.

2–0-resultatet betyr at Sandefjord tar et godt steg vekk fra den nedrykksstriden klubben var i ferd med å rote seg ned i, etter fem strake kamper uten seier.

Sandefjord har nå ni poeng ned til Brann på kvalikplass. Godset er poenget foran Sandefjord.