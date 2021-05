Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Solbakken slår tilbake mot kritikk fra investor

Ståle Solbakken (53) har slått tilbake etter å ha blitt kritisert av FC København-investoren Lars Seier.

Det var i et intervju med Ekstra Bladet at Seier sa at «jeg synes ikke at det ble ledet særlig godt på det tidspunktet som jeg kom inn».

Han uttrykte heller ingen stor begeistring for FC Københavns dominans gjennom årene med Solbakken ved roret, etter som man hadde et budsjett som var dobbelt så stort som rivalenes.

Nå er svaret kommet fra Solbakken - i form av et leserinnlegg i Ekstra Bladet. Den norske landslagstreneren fastslår at «jeg kommer ikke til å uttale meg ytterligere i denne saken».

– Det er nå snart syv måneder siden at jeg via telefon ble avskjediget, og jeg blir trist når jeg leser en mindretallsaksjonærs og i fotballmessig forstand amatørs vurderinger av hva som har foregått i en dansk klubb som, mot alle odds, har holdt seg topp 50 på UEFA ranking i mer enn et tiår, vel og merke uten at eiere eller styret i de seks-syv siste årene har gjort seg det bry å utarbeide en strategi for klubbens utvikling, skriver Ståle Solbakken.

– Dernest i en tid der fotballbransjen utviklet seg med rekordfart, fortsetter den tidligere FC København-treneren.

Han trekker frem at hovedstadsklubben i hans trenerperioder kvalifiserte seg for europeiske gruppespill i ti av 12 forsøk, nådde åttendelsfinale i Champions League og kvartfinale i Europa League.

Solbakken avslutter med å ønske FC København-ledelsen bedre hell med å skape gode rammer for trenere og spillere i fremtiden.

FC København får mandag besøk av Aarhus i sluttspillet, der Midtjylland leder fora Brøndby og med FC København på 3. plass. Aarhus er nummer fire.

