KEEPERDUO: David de Gea (t.v.) og Dean Henderson. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Solskjær om annenkeeperen: − Han er ikke den mest tålmodige fyren

David de Gea (30) fikk gjennomgå etter Manchester Uniteds 3–3-kamp mot Everton, og Ole Gunnar Solskjær velger trolig Dean Henderson (23) som bakerste mann i FA-cupen mot West Ham tirsdag.

Publisert: Nå nettopp

Det hadde han sannsynligvis gjort uansett, for i FA-cupen har annenkeeper Henderson fått sjansen både mot Liverpool og Watford tidligere denne sesongen.

Men nå er det også stemmer som mener at Henderson bør få sjansen som førstekeeper.

– David de Gea er ikke hva han en gang var. Henderson fortjener sjansen, skriver Pete Hall i en kommentar på Eurosports hjemmesider.

– Når gjorde de Gea sist en av disse sensasjonelle redningene som fikk fansen til å sikle for noen år siden, spør Hall - og fortsetter:

– Det er ikke enkelt å vrake de største stjernene, særlig ikke den som er best betalt i klubben. Men det gjør Solskjærs avgjørelse litt lettere at han har Dean Henderson ventende i kulissene.

Også den norske supporterklubbens redaktør, Dag Langerød, skriver i en kommentar at Henderson er «en reell utfordrer allerede nå».

På sin pressekonferanse ble Ole Gunnar Solskjær spurt om Henderson og svarte - ifølge BBC:

– Dean har gjort det veldig bra når han har fått sjansen - og utviklet seg. Han vil gjerne spille hver eneste kamp, forbi han vet at han kommer til å stå bra.

Henderson var sist sesong på utlån til Sheffield United, der han imponerte stort. Solskjær har gitt ham sjansen i to FA-cup-kamper, én Champions League-kamp og fire ligacup-matcher. Han har vært på banen i to ligakamper (etter at de Gea måtte forlate banen halvveis mot Southampton).

– Jeg vet at han ikke har spilt så mange kamper som han ville ha gjort sist sesong, men han jobber hardt på trening og jobber med de tingene vi har snakket om. Jeg er imponert av hans holdning og harde jobbing. Han er ... hvordan skal jeg si det ... ikke den mest tålmodige fyren.

Ole Gunnar Solskjær ble to ganger FA-cup-mester for Manchester United - i 1999 og 2004. Som United-manager har han foreløpig ikke kommet til noen finale. Derimot har han en norsk cup-seier for Molde (2013).

