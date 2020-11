Rømte stadion, ble kalt barnslig: − Jeg trengte å være alene

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Aalesund 0–1) Niklas Sandberg bommet på straffespark i tapet mot Aalesund lørdag kveld. Etter at han ble byttet ut, forlot han stadion.

Da pressen møtte i intervjusonen etter Aalesunds 1–0-seier ble det gitt beskjed om at Haugesund-spiller Niklas Sandberg hadde forlatt stadion fem minutter før kampen var over.

Lagkameratene i Haugesund var ikke særlig begeistret over at Sandberg forlot Haugesund stadion før oppgjøret var over.

– Han er forbannet for at han misset straffen, men det kan skje den beste. Han fortjener at vi backer ham opp etter missen, men så må han også akseptere at det der ikke er greit. Man forlater ikke resten av laget på den måten der, så det venter nok en saftig bot på «Nikky» i morgen, sier Velde om situasjonen og legger til:

– Vi er et lag. Vi taper og vinner sammen. At han stikker er litt barnslig, men vi får backe ham opp på best mulig måte.

Fredrik Pallesen Knudsen er klar i sin tale.

– Det er ikke akseptabelt. Det må vi ta innad. Det et er forståelig at han ikke er fornøyd med seg selv om det er straffesituasjonen han tenker på.

– Synd at han dro

En tid etter kampen fikk VG kontakt med Sandberg på telefon. Han sier at han trengte alenetid.

– Det er frustrasjon. Jeg orket ikke. Jeg vet det var min skyld, og jeg orket ikke å sitte i garderoben å høre fra de andre at det ikke var min skyld, forteller han til VG.

Han sier også at straffesparket egentlig skulle ha bli satt høyt oppe, men at ballen skled av foten i det sparket kom.

FORLOT STADION: Niklas Sandberg var ikke fornøyd etter at han ble byttet ut. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

– Angrer du på at du dro?

– Nei, alle reagerer ulikt. Jeg trengte litt tid for meg selv. Det var, og er, mye frustrasjon. Jeg følte jeg ødela for laget, sier 25-åringen.

FKH-trener Jostein Grindhaug skulle ønske at Sandberg ble igjen etter kampen, og dersom de visste at han var på vei ut ville de ha stanset han.

– Vi er samlet om det. Det er synd at han dro, for vi har alle godt av å føle støtte og ta del av skuffelser og jubel sammen. Ingen er syndebukker og vi må støtte han opp.

Publisert: 01.11.20 kl. 06:12

