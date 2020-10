ADVOKAT-VETERAN: Advokat Brynjar Meling, her fotografert i forbindelse med en rettssak for noen år siden, håper NFF ikke bruker Kastrati-saken for å statuere et eksempel. Foto: Fredrik Solstad

Meling sår tvil om Kastrati-straff

Advokat Brynjar Meling er usikker på om NFF kan straffe Kristiansund-spiller Flamur Kastrati (28) for å ha sagt «jævla soper» til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Årsaken er at Kastrati hevder at han ikke forsto hva ordet «soper» betyr.

– Da mangler han subjektiv skyld til å kunne bli dømt. Hadde dette vært en straffesak, så har man ikke det man kaller forsett i strafferetten. Han har ikke innsett betydningen av ordet han benyttet og således vært uaktsom ved å bruke et ord han ikke forsto betydningen av, sier Meling.

Spørsmålet blir om uaktsomheten er nok til å straffe Kastrati – hvis KBK-spilleren blir trodd på at han ikke forsto soper-begrepet.

I norsk strafferett er det flere vilkår som må oppfylles før noen kan straffes (se faktaboks). Den profilerte advokaten viser til ett av vilkårene som må være oppfylt: Det må være utvist «subjektiv skyld», som forsett eller uaktsomhet.

Straffbarhetsbetingelsene Det er fire vilkår som må være oppfylt før en person kan straffes: Det må være utført en handling (eller unnlatelse av å handle) som er lovstridig. Man kan altså ikke straffes med mindre det finnes et straffebud som gjør handlingen eller unnlatelsen straffbar.

Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner, slik som nødverge, nødrett, samtykke e.l.

Det må foreligge subjektiv skyld, for eksempel forsett eller uaktsomhet.

For å straffes må personen også være tilregnelig (ha skyldevne). Personer som er psykotiske, bevisstløse eller psykisk utviklingshemmede i høy grad kan ikke straffes. Barn under 15 år kan heller ikke straffes. Kilde: Wikipedia Vis mer

– Men burde ikke Kastrati vært klar over ordets betydning?

– Folk kan mene, syns og tro, det er det som er vanskelig med subjektiv skyld. Man kan ikke vite hva som er i hodet til folk. Når Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer, så er det i hvert fall en indikator på at han faktisk ikke har holdningene til å bruke uttrykket, hvis han hadde visst hva det betyr.

– Hvis han skulle gå fri fordi han ikke forsto hva han sa, så kan jo andre hevde det samme i andre saker senere?

– Det blir jo opp til bevisvurderingen. Kastratis holdninger, som han har vist i etterkant, må man jo bruke til å tolke hva han egentlig står for, fastslår Brynjar Meling.

– Veier «subjektiv skyld» like tungt når en sak skal behandles i NFFs domsorgan som i rettsvesenet?

– Fortsatt gjelder beviskrav, bevisbyrde og subjektiv skyld i rettspleien og den bør være den samme. Så får de velge å tro på ham eller ikke. Etter å ha jobbet litt med idrettssaker de siste årene, er jeg litt sjokkert over hvor mye rettssikkerhet idrettsutøvere er villig til å gi fra seg for å drive idretten sin, sier Meling.

Den juridiske avdelingen hos NFF ønsker ikke å gi noen kommentarer siden saken er til behandling i et frittstående utvalg hos dem.

Ikke permittert

Flamur Kastrati trener ikke med Kristiansund og får heller ikke spille kamper i påvente av en avgjørelse hos NFF. Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, er klar på at klubben ikke har permittert Kastrati.

– Vi har ikke kommet med noen sanksjoner overfor Flamur. Vi hadde et møte med han hvor han i samråd med klubben ble enig om at han skulle skjermes og ikke være med på trening inntil denne saken er avklart.

– Hvor lenge skal han holdes utenfor?

– Vi forventer en avgjørelse fra NFF i løpet av fredag ettermiddag. Da må vi forholde oss til det og hva som skal skje videre.

Meling mener Norges Fotballforbund burde avklare denne saken kjapt ettersom både klubb og spiller tok tak raskt, og kom med en uforbeholden unnskyldning.

– Det viser jo at her må man intensivere saksbehandlingstiden og få det unna raskt. Det er få ting som gleder meg mer enn personer som viser evne til å vise anger. Derfor burde dette avklares raskt slik at man ikke ødelegger mer av karrieren til en spiller enn man allerede har gjort, sier Meling og minner om at det er langt mindre straffverdig å ha brukt et uttrykk man ikke forstår betydningen av enn bevisst å ha krenket noen.

– Det er ikke Fagermo som er krenket, men de som oppfatter at legningen deres blir brukt som et skjellsord. Når man har trått sine barnesko på Jordal Amfi tidlig på 80-tallet med språksjargongen der får en nesten være glad for at idretten er kommet videre. Sånn sett er det et sunnhetstegn at man har kommet dit at man reagerer på dette i dag.

– Nå har vi hatt flere slike saker i toppfotballen. Kan det få betydning for saken til Kastrati?

– De andre sakene er opplagte overtredelser hvor man for eksempel ikke kan så tvil om hva apelyder er ment som. Jeg ser at i de andre sakene har man vært flinke og reagert resolutt. Kastrati-saken er etter mitt syn ikke egnet til å bruke for å statuere et eksempel på grunn av hans forklaring, sier Meling.

Publisert: 29.10.20 kl. 16:51

