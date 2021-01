TRENINGSSTOPP: Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo startet pre-season denne uken. Her fra trening i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Full treningsstans for toppfotballen i Oslo-klubbene

For Vålerengas to lag i Eliteserien og Toppserien betyr de nye coronarestriksjonene at fotballtreningen må opphøre. Det samme gjelder i de øvrige toppfotballklubbene i Oslo og de ni berørte kommunene.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund overfor VG. I første omgang gjelder stopp for fellestreninger og treningskamper ut januar måned for de tre øverste nivåene for menn og to øverste for kvinner.

Vålerengas kvinner – som etter planen skal spille Champions League mot Brøndby 7. februar – meldte fredag at de dropper to planlagte treningskamper og trening i helgen. Nå får klubben et ytterligere ukes avbrekk fra fotballen – minst. Det samme må også KFUM og Grorud i Obosligaen belage seg på, samt Kolbotn, Lyn og Røa i kvinnenes Toppserie og 1. divisjon. Fra 2. divisjon blir Moss, Kjelsås og Skeid berørt av tiltakene.

KFUM startet oppkjøringen denne uken, i likhet med Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga. Også Grorud har startet fotballsesongen 2021.

– Vi avlyste i dag for å være på sikre siden etter nyhetene som kom i går, forteller KFUM-trener Jørgen Isnes til VG.

– Vi har vært forberedt på det. Vi har treningsopplegg som skal utføres av hver enkelt spiller, og dette er den tiden vi lever i. Vi må ta i et ordentlig skippertak så vi blir kvitt pandemien. Vi kommer ingen vei med å stå i kø på polet, melder Isnes.

Samtidig har fire nabokommuner rundt Oslo bedt regjeringen om lignende tiltak som er innført i hovedstaden og i de ni nabokommunene. Det er Drammen, Asker, Lørenskog og Lillestrøm. Dermed kan enda flere klubber stå overfor det samme – som eksempelvis Strømsgodset, Lillestrøm og Stabæk.

– Vi følger regjeringens anbefalinger og må bare følge situasjonen nøye, sier Gro Tvedt Anderssen i NFF.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball har vært i kontakt med sine medlemsklubber Vålerenga, Grorud og KFUM.

– Det er svært hyggelig å merke at klubbene støtter opp under tiltaket umiddelbart og sier de skal være med på dugnaden, melder Øverland.