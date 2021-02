Foto: Antonio Calanni / AP

Hauge får språkhjelp av Zlatan

Jens Petter Hauge (21) forteller at hans italiensk begynner å komme seg, men at han enkelte ganger bruker Zlatan Ibrahimovic (39) som tolk.

– I starten var det bare enkelte fotballord, så vi kan forstå hverandre og snakkes sammen på banen. Men det går bra. Når du hører lydene og ordene hver dag lærer man dem raskt, sier Hauge i et intervju med The Athletic.

Videre forteller han hvordan lagets svenske superstjerne hjelper til når det er behov.

– Noen ganger oversetter han for meg, sier Hauge.

Etter overgangen fortalte han til VG at han gledet seg til å lære et nytt språk.

– Det skal jeg i gang med så kjapt som mulig. Det blir gøy og det blir kult for meg å lære et nytt språk.

SUPERSTJERNE: Zlatan Ibrahimovic. Foto: ALBERTO LINGRIA / REUTERS / NTB

Nordmannen forteller også om vurderingen om å forlate Bodø/Glimt før den norske sesongen var ferdig.

– På det tidspunktet ledet Bodø/Glimt serien med 18 eller 19 poeng, så jeg var ganske trygg på at de kom til å klare det. Så det var et riktig tidspunkt, og jeg var klar for det, forklarer 21-åringen til The Athletic.

I samme periode spilte Bodø kamp i Europa League borte mot AC Milan, og allerede før kampen var halvspilt hadde storklubben tatt kontakt med Hauges agent. Til VG har Hauges agent Atta Aneke fortalt at han fikk en SMS fra storklubben 37 minutter ut i første omgang.

Dager senere signerte han for den italienske storklubben.

– Det gikk fort. Moren min mente det var et stort steg for meg å flytte til Milan og til Italia med et nytt land og nytt språk, forklarer Hauge.

– Jeg opplever Milan-ledelsen som særdeles hyggelig og imøtekommende. De viste at dette er en viktig overgang for dem. De stilte med fullt mannskap i alle møter. De viste som klubb at det var viktig for dem å få Jens Petter på plass, sa Aneke etter at overgangen var klar.

Ifølge The Athletic var det interesse fra blant andre Atalanta og Manchester United. Nå er Hauge glad for valget han gjorde.

– Jeg nyter hver dag. Hver dag er en ny sjanse for meg til å lære nye ting om laget, om språket og byen, sier han.

Haugen har spilt 12 kamper for Milan i Serie A denne sesongen, og scoret ett mål. I Europa League står han med tre mål på fem kamper. Serie A-målet kom samme kveld som Bodø/Glimt sikret seriegullet.