TRENTE I DRAMMEN: Amahl Pellegrino etter fredagens treningsøkt på Marienlyst. Foto: Sindre Øgar

Sliter i ny rolle i Saudi-Arabia – flørter med Godset og norsk fotball

DRAMMEN (VG) Amahl Pellegrino (30) er i tenkeboksen rundt egen fremtid etter en trå start i Saudi-Arabia.

Publisert: Nå nettopp

30-åringen har hatt en liten sommerflørt med «eksen», selv om han og Strømsgodset aldri ble en god match i hverken i 2018 eller i 2019.

Sist uke møtte VG ham på Strømsgodsets treningsanlegg, der han holder seg i form mens han har sommerferie fra fotballivet i Saudi-Arabia.

Nå snakker Pellegrino om en retur til norsk fotball, og da er det flere klubber som er aktuelle. Men aller helst håper han å finne formen i Saudi-Arabia, hvor han lever bra med kona og datteren, men samtidig sliter litt sportslig.

– Jeg føler jeg har noe uoppgjort på Marienlyst, sier den tidligere eliteseriestjernen til VG.

I barndommen snek han seg inn for å se de mørkeblå i aksjon. Selv ble han sjelden verdt inngangsbilletten for Drammen-publikumet.

– Jeg følte at jeg ikke bidro med noe. Jeg skulle gjerne hatt en ny mulighet for å vise den jeg er, sier angrepsspilleren, som nidoblet scoringssnittet sitt etter overgangen til Kristiansund.

– Du følte det var din feil, og ikke trenernes?

– Mye var min feil, men jeg konkurrerte med spillere som Bassel Jradi, Tokmac Nguen og Eirik Ulland Andersen. Jeg følte at jeg måtte overprestere når jeg spilte, og da er det lettere å feile.

Pellegrino signerte en lukrativ avtale med Damak i januar, men ting har ikke gått helt som forventet for angriperen. Trener Kresimir Rezic har stort sett brukt nordmannen som kant, i et 4–4–2-system.

Totalt 12 seriekamper (syv fra start) og to scoringer har det blitt på et halvt år.

– Der har vært litt vanskelig. Treneren som kjøpte meg fikk sparken før jeg satte mine bein der, beskriver han.

– Har det vært tøffere enn du hadde sett for deg?

– Mye handler om relasjonen til treneren, så sånn sett har det vært tøft. Jeg har taklet det bra, og ikke tenkt så mye på det, men ting kunne vært bedre.

Pellegrino føler han at han ikke har fått utnyttet bakromsegenskapene sine. Det har blitt mye løping «feil» vei.

– Jeg er i tenkeboksen om fremtiden. Det er ikke førsteprioritet å komme hjem til Norge, for jeg føler at jeg har mer å gi ute, gjerne i to-tre år til. Men jeg har også lyst å være en god fotballspiller når jeg kommer hjem, sier Pellegrino.

Pellegrino var helt åpen på at penger var en vesentlig faktor da han valgte å dra til Saudi-Arabia. Han forventet å bruke noen uker på å tjene like mye som han ville gjort på et helt år i Norge.

– Jeg var ærlig på det. Men jeg er ikke en type som aksepterer å sitte på benken så lenge jeg tjener penger. Jeg er fotballspiller, og det er det jeg vil bli målt på.

– Jeg vet hvor jeg kommer fra, jeg vet hva jeg og min familie har vært gjennom, og med tanke på at jeg er i denne settingen, har jeg ansvar for tre andre brødre, mor, kone og barn.

PÅ GODSET-TRENING: Amahl Pellegrino. Foto: Sindre Øgar

I vinter fikk Pellegrino kritikk fra Amnesty International, som mente fotballspilleren var med på å renvaske Saudi-Arabias grumsete image.

Landet har havnet i kritisk søkelys for kvinnesynet, diskriminering av homofile, henrettelser, manglende ytringsfrihet og generelle brudd på menneskerettigheter.

Ifølge Amnesty er det bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia.

Pellegrino ville ikke svare på kritikken i januar.

– Jeg dro dit for å spille fotball. Jeg er fotballspiller, noe mer har jeg ikke å si. At de valgte å kritisere meg, det får de vær så god gjøre, det går helt fint. Det er flere som spiller i denne regionen, som også er fra det landet her. De valgte å ta meg, det får de vær så god gjøre, sier Pellegrino nå.

KBK-HIT: Amahl Pellegrino, som her jubler sammen med datteren Alissia etter et oppgjør mot Strømsgodset i november i fjor. Foto: Ned Alley

– I Eliteserien var du en som sa fra og tok et oppgjør med rasisme. Er det vanskeligere å ta en sånn rolle i Saudi-Arabia?

– Absolutt ikke. Hadde jeg opplevd noe, hadde jeg åpnet munnen min. Jeg er ikke redd for noen. Jeg kommer alltid til å stå opp for det jeg tror på. Om jeg kan hjelpe én, så holder det i massevis.

– Føler du at du har full ytringsfrihet i Saudi-Arabia?

– Jeg har brukt mine plattformer akkurat som i Eliteserien. Jeg har ikke merket noe som helst.

– Du må ikke tenke deg om en ekstra gang?

– Jeg har ikke gjort det, i hvert fall. Jeg er meg selv hundre prosent, og kommer til å være det enten jeg spiller i Saudi-Arabia eller Tanzania.

Strømsgodset møter Bodø/Glimt i Eliteserien onsdag kl. 18.00.