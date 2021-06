STOPPER: Lagkapteinen David Alaba tar et godt tak rundt munnen på Marko Arnautović idet han kommer med en verbal tirade etter sitt 3–1-mål mot Nord-Makedonia. Foto: Robert Ghement / POOL EPA

Beklager omstridt målfeiring: − Jeg er ikke rasist og kommer aldri til å bli rasist

Østerrikes Marko Arnautović (32) lot følelsene få fritt utløp og kom med en tirade etter 3–1-målet mot Nord-Makedonia. Det vakte sterke reaksjoner på sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

Det ble hevdet at han kom med rasistiske utsagn, og at han med fingrene viste et tegn som de fleste av oss tolker som et «okay» – men som ifølge en New York Times-artikkel i desember 2019 også kan tolkes som «white power».

– Jeg er ikke rasist og kommer aldri til å bli rasist, sier Arnautović på en pressekonferanse mandag, gjengitt av den østerrikske avisen Kurier.

Arnautović ble byttet inn etter en snau times spill i Bucuresti. Han hadde noen kraftige dueller med Nord-Makedonias Ezgjan Alioski. Etter at Arnautović hadde satt inn sitt 3–1 mål, lot han sinnet løpe fritt. Ifølge Kurier ble stygge ord sagt i retning Alioski, som til daglig spiller for Leeds.

– Det ble utvekslet følelsesladde ord, fra begge sider. Det hører ikke hjemme, det må vi stryke. Jeg vil bare beklage alt dette, sier den østerrikske angrepsspilleren, kjent fra både Stoke og West Ham, men nå i kinesiske Shanghai Port.

Etter målet kom det ord «som gjorde vondt også for meg», uttrykte Arnautović det til journalistene. Men han ønsket ikke å bekrefte at det handlet om Alioski.

– Det spiller ingen rolle hvem det handler om.

Arnautović sier også at uttalelsene hans «ikke hadde noe med politikk å gjøre».

Stillbilder og tv-bilder viser at de to sto og diskuterte etter sluttsignalet.

TEGNET: Marko Arnautović viste dette tegnet, som av enkelte blir tolket som «white power». Foto: DANIEL MIHAILESCU / POOL

– Til alle mennesker som følte seg truffet: Beklager. La oss glemme alt dette, det hører ikke hjemme i fotballen, fortsetter Arnautović, som er født i Østerrike og har østerriksk mor og serbisk far. Ifølge en serbisk TV-stasjon er han ortodoks kristen.

Han får støtte fra det østerrikske fotballforbundets direktør Peter Schöttel:

– «Trash talk» er en del av fotballen. Det viktigste er at Marko gjør det klart at dette ikke har noe med politikk å gjøre. Det andre er at det ble ryddet opp i saken etter kampen. Etterpå sto de sammen og diskuterte. Saken er løst, sier Schöttel ifølge oe24.at.

På bildene fra de internasjonale bildebyråene kan det virke som om den østerrikske kapteinen David Alaba prøver å stoppe munnen på Marko Arnautović i målfeiringen.

Arnautović startet altså på benken. Alaba uttaler mandag til østerrikske medier ifølge Kurier:

– Han er ikke 100 prosent, for alle vil spille. Man så hvilken karakter han har, da han kom inn. Han ga 100 prosent med en gang. Derfor oppfattet jeg ham som positiv også da treneren fortalte startoppstillingen. Han var der for laget.