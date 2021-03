Graham Hansen og Barcelona til semifinale i Champions League: − Blir tøft

(Manchester City-Barcelona 2–1, totalt 2–4) Både Caroline Graham Hansen (26) og hennes Barcelona jakter videre på sin første Champions League-pokal.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den spanske klubben er klar for semifinalen til tross for at det ble tap 2–1 mot Manchester City onsdag.

3–0-seieren i hjemmekampen ble for mye for City å ta igjen.

– Veldig deilig og fortjent, fastslår Graham Hansen om semifinaleplassen.

– Det blir spennende. Semifinalen blir tøff, og vi gleder oss, melder hun til VG.

Det sto 1–0 til Manchester City da Caroline Graham Hansen etter en knapp time på vakkert vis la 45 grader ut til Barcelonas nigerianske stjerne Asisat Oshoala. Hun kunne ikke unngå å sette ballen i mål til 1–1.

Like etterpå ble den norske eleganten byttet ut til fordel for Lieke Martens - på samme måte som i den første matchen.

Vertenes to mål ble satt inn av Janine Beckie og Sam Mewis (straffe).

– Det ble en annerledes kamp og mer krig i dag, fastslår Caroline Graham Hansen om onsdagens match.

Hun har to tapte finaler. I den første, for Wolfsburg i 2016, var hun skadet og kom aldri på banen.

I 2018, nok en gang for Wolfsburg, måtte hun gå ut i pausen i en finale der det ble tap for Ada Stolsmo Hegerbergs Lyon.

Året etter tapte Barcelona finalen mot Lyon - men det var før Caroline Graham Hansen hadde flyttet til Katalonia. Det er eneste gang Barca har vært i kvinnenes Champions League-finale - og de står altså fortsatt uten vinnertrofeet.

NORSK STJERNE: Caroline Graham Hansen i kamp med Manchester Citys Esme Morgan onsdag. Foto: Andrew Yates / Sportimage/PA Images

Barcelonas motstander i semifinalen blir vinneren av Lyon og Paris Saint-Germain. Et corona-utbrudd blant Lyon-spillere gjør at returkampen mellom dem er utsatt til 18. april. I den første matchen vant Lyon 1–0.

Tidligere onsdag vant Chelsea 3–0 over Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg - og dermed 5–1 sammenlagt. Nå kan Chelsea - med to norske kvinner i stallen - trolig forberede seg på tysk motstand også i semifinalen. Bayern München har 3–0 å gå på før torsdagens returmøte mot svenske Rosengård (sendes på VG+).