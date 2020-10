Foto: Alex Livesey / POOL / GETTY POOL

Solskjær: − Folk prøver å skape splid

Ole Gunnar Solskjær (47) innrømmer at Manchester United har fått en dårlig start på sesongen, men lukker ørene for kritikken fra utsiden.

Oppdatert nå nettopp

Nylig gikk stjernen Bruno Fernandes ut og avviste at han ifølge enkelte britiske medier skal være misfornøyd med sin norske manager.

Fredag ga Solskjær spilleren sin ros for uttalelsene.

– Vi vet at folk prøver å skape splid fra utsiden ved enhver mulighet. Bruno snakket godt her om dagen. Vi står samlet og må fortsette sånn, vi kan ikke høre på alle på utsiden, vi må komme oss videre. Bruno har tapt to seriekamper, han kom hit i februar og tapene har kommet raskt etter hverandre. Han er ikke vant til å tape seriekamper, men velkommen til Manchester United, dette er det som skjer. Folk prøver å skape splid mellom oss, men det kommer ikke til å skje. Dette er en tropp som vil jobbe sammen og holde sammen, sier Solskjær.

Manchester United står med kun tre poeng etter tre seriekamper i Premier League. Lørdag møter de Newcastle på bortebane i en situasjon der Solskjær trolig er under større press enn noensinne i sjefsstolen.

– Vi vet at vi har startet sesongen dårlig. Den kampen (1–6 mot Tottenham) endte virkelig ille, vi startet bra, men klarte ikke å henge med etter at vi fikk en utvisning, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi vet at vi må prestere bedre, men nå har vi hatt to uker til å tenke på det og jobbe med det.

Kaptein Harry Maguire har fått sterk kritikk etter en svak sesongstart som ble toppet av en tidlig utvisning for England denne uken.

– Sånn er fotball. Det går opp og ned, og det må man leve med. Harry vet at han kommer til å slå tilbake, sier Solskjær.

United signerte tre spillere på tampen av overgangsvinduet: Alex Telles, Edinson Cavani og Facundo Pellistri. Førstnevnte ankom Manchester torsdag etter en lang flytur fra Brasil, Cavani er foreløpig ikke tilgjengelig på grunn av karantene, mens Pellistri for øyeblikket vurderes som for ung til å bli en vesentlig del av førstelaget.

Publisert: 16.10.20 kl. 11:00 Oppdatert: 16.10.20 kl. 11:10

