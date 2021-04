UT AV PL? Det hersker usikkerhet rundt hvilken liga Liverpools Mohamed Salah og Manchester Uniteds Bruno Fernandes skal delta i fremover. Foto: PHIL NOBLE

Hevder europeiske storklubber er enige om superliga: − Et angrep på fotballen vi elsker

Ifølge flere internasjonale medier skal blant andre seks engelske klubber ha sagt ja til å bli med i en europeisk superliga.

Publisert:

«En gruppe som inkluderer Juventus, Manchester United, Liverpool og Real Madrid skal være prinsipielt enige om en plan som vil styrke sportens strukturer og økonomi», skriver New York Times.

Ifølge engelske The Mirror har Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham signert et skriv hvor de sier seg enige i å bli med i «European Super League».

Utspillet fordømmes av blant andre Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og Premier League.

– Dette er et angrep mot fotballen vi elsker, sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Det skal være planlagt et styremøte i UEFA i morgen, mandag.

Flere nasjoner berørt

I en pressemelding som er signert UEFA, det engelske fotballforbundet og Premier League, det spanske fotballforbundet og La Liga, samt italienske FIGC og Serie A, sier de følgende:

– Vi har lært at noen engelske, spanske og italienske klubber kanskje planlegger å kunngjøre at å ha skapt en lukket, såkalt «Super League».

– Vi kommer til å forbli forente i vår innsats for å stoppe dette kyniske prosjektet, et prosjekt som er grunnlagt på egeninteressen til et knippe klubber i en tid der samfunnet trenger solidaritet mer enn noen gang, skriver UEFA og de nasjonale forbundene videre i pressemeldingen.

Vil stoppe ligaen

Ifølge Premier League vil en europeisk superliga undergrave appellen til «hele spillet». Engelskmennene mener det vil ha en dyptgående, ødeleggende effekt på ligaen både på kort og lang sikt.

– Vi kommer til å bruke alle tilgjengelige midler, både juridisk og sportslig, for å forhindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne turneringer og sportslige meritter, det kan ikke fungere på noe annet vis.

Rune Bratseth er ikke imponert over planene. Han sier følgende i Viasats TV-studio etter Borussia Dortmunds 4–1–seier over hans tidligere klubb Werder Bremen:

– Hva handler dette om? At de som allerede er rike skal bli enda rikere, mener Bratseth.