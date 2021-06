2001 05 Noah Jean Holm: I PAPPAS FOTSPOR

Noah Jean Holm (20) fikk farens fotballkultur intravenøst som lite barn. Det var ingen vei tilbake.

Det synes ikke på navnet, men den norsk-danske spissen som i dag spiller i portugisisk fotball, er sønnen til tidligere Brann-spiller og Strømsgodset-trener David Nielsen.

Han ble født i Danmark midt under farens fotballkarriere:

Nielsen dro fra FC København til Wimbledon, videre til Norwich, Aalborg og FC Midtjylland før han endte sine spillerdager i Norge for Start, Strømsgodset og Brann.

David Nielsen for Brann i duell med «Panzer-Hagen» i 2009.

Alltid med sønnen på slep.

– Det som tente gnisten for meg, var å kunne være med pappa på stadion, på trening og i garderoben. Han har nesten alltid tatt meg med. Jeg fikk være med helt inn, sier Holm til VG.

Det som har satt sterkest spor, er opplevelsene fra Brann-garderoben. Nielsen ankom bergensklubben sesongen etter 2008-gullet. Det gjorde inntrykk for en åtte år gammel fotballentusiast.

– Jeg var med i garderoben hver gang jeg kunne. Det var det kuleste i hele verden for en gutt som akkurat hadde begynt på barneskolen. Jeg fikk kjenne på kroppen hvordan det var da de vant og tapte. Det har sittet igjen gjennom årene, sier Holm.

Det var da han bestemte seg: «Dette skal jeg leve av».

– Jeg var veldig liten og sjenert, men jeg fikk være med og spille fotball med Rodolph Austin og Erik Huseklepp, og jeg hadde bare følelsen av at jeg ikke ville noe annet enn dette i hele verden, sier Holm.

Foreløpig ser drømmen ut til å gå i oppfyllelse. Holm fulgte faren videre til Strømsgodset, der han var G14-spiller mens Martin Ødegaard, Gustav Mendonca Wikheim, Iver Fossum og Martin Rønning Ovenstad herjet på A-laget.

– Treningskulturen som ble bygget opp i Godset på den tiden, er noe av det sykeste jeg har vært med på. Alle ville bare trene, studere sine egne kamper og gjøre alt for å bli best på det tidspunktet. Ødegaard og de andre viste at det var mulig, sier Holm.

Han var ikke rent lite lovende selv.

Noah Jean Holm har spilt for alle norske U-landslag fra G15 og oppover.

Faktisk ble han tidenes yngste til å signere proffkontrakt med drammensklubben, men han rakk ikke debutere før et hardtsatsende RB Leipzig kjøpte ham.

16 år gammel fikk han seg et brutalt møte med internasjonal toppfotball da han debuterte på A-lagstrening.

Han spilte spiss mot to midtstoppere: Dayot Upamecano og Ibrahima Kounaté.

– De var ikke faste på laget på den tiden. Det var de verste 20 minuttene jeg har hatt på en fotballbane. Jeg trodde jeg var god til å holde på ballen, men de spiste meg opp. Da innså jeg at det var en lang vei opp. De var så fysisk overlegne at det var helt sykt, sier Holm.

Til sommeren selges Upamecano videre til Bayern München. Kounaté blir Liverpool-spiller.

Noah Jean Holm har dratt videre til Vitoria Guimaraes i Portugal, der han har fått sin første smak på seniorfotball denne sesongen.

– Han har fått en fantastisk utdanning i tøffhet, robusthet og disiplin, forteller pappa David Nielsen til VG om tiden i Tyskland.

– Først lærte han seg knallhardt arbeid. Nå står fotballen i høysetet. Han tar enorme steg teknisk i Portugal, sier Nielsen.

Med på laget har de den beryktede israelske superagenten Pini Zahavi.

Han har vært en del av Chelsea-eier Roman Abramovitsj’ innerste sirkel, vært involvert i noen av Premier Leagues mest kontroversielle overganger (Rio Ferdinand og Ashley Cole) og spilte en stor rolle da Neymar ble solgt fra Barcelona til PSG som tidenes dyreste fotballspiller.

Nylig ble han beskrevet som en «grådig piraja» av Bayern München-topp Uli Hoeneß i forbindelse med kontraktsforhandlingene til den østerrikske stjernen David Alaba.

– Han er blitt beskrevet som en «grådig piraja». Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?

– Pini er topp, topp, topp, topp, parerer Noah Jean Holms far.

Samarbeidet kom på plass gjennom et felles bekjentskap med agenten til den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki, som satte Nielsen i kontakt med Zahavi.

For et drøyt år siden reiste han med sønnen til London for å møte israeleren.

– Han hadde en aura rundt seg. Du kunne se at han hadde styr på alt, sier Noah Jean Holm.

– Det kan vel komme godt med å ha en slik agent i årene som kommer?

– Det hjelper ikke å ha en superagent hvis du ikke klarer å spille fotball. Men hvis det skulle gå veien, er det perfekt.

