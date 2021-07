Molde gikk på ny smell mot Sarpsborg: − Fortjente ikke å vinne

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Molde 1–0) Molde hadde muligheten til å rykke fra i toppen av Eliteserien, men ble kjempet ut av stilen borte mot Sarpsborg 08.

Sarpsborg 08 hadde ikke vunnet hjemme denne sesongen før de møtte Molde søndag kveld. Mot nettopp Molde har Sarpsborg 08 hatt et overtak de siste årene, med tre seirer og to uavgjorte kamper i Eliteserien de siste fem årene, og den gode rekken fortsatte søndag.

Med 1–0 kunne hjemmefansen juble for årets første hjemmeseier, mens Molde gikk på årets andre tap.

– Det er en helt jevn kamp. Det var lite sjanser, så det er kjedelig at vi ikke klarte å vippe den i vår favør. Det hadde kanskje vært greit med uavgjort, men det var greit at vi tapte også. Vi fortjente ikke å vinne i dag, mener Moldes Fredrik Aursnes.

– Hvorfor ikke?

– Jeg synes vi skaper lite sjanser, vi er ikke giftige nok i kombinasjonsspillet. Det var dårlig flyt, så det er litt kjedelig, sier han.

Aursnes har spilt i Molde siden 2016 og har med det enda ikke opplevd å vinne i Sarpsborg.

– Jeg vet ikke helt hvorfor det er slik. Det er en stygg statistikk. Vi har slitt her. Det var tøft i dag også, men jeg vet ikke hva grunnen er.

I en kamp med mange tette dueller var det langt mellom sjansene, og den avgjørende scoringen var i stor grad symptomatisk for kampen. Etter en redning på streken fra Martin Bjørnbak, fikk Steffen Lie Skålevik kriget ballen i mål fra to meter og sendte Sarpsborg stadion til himmels.

– Jeg tenkte bare "den skal inn". Jeg så «Ibra» kriget seg forbi og da tenkte jeg at nå skal den inn, hvis ikke «Ibra» klarer å heade den i mål. Da skal jeg være der, sier Skålevik.

– Du kan ikke ta Steffen på arbeidsinnsats og vilje. Der gir han alltid 100 prosent og det er derfor han er godt likt. Han kriger inn det målet og det er et "Skålevik-mål". Den type krigerhjerte, er noe alle lag har bruk for, sier Sarpsborg-trener Lars Bohinen.

Sluttminuttene ble virkelig dramatiske. Med to minutter igjen fikk Anton Salétros sitt andre gule kort for filming og Molde kom seg til flere sjanser. Anders Kristiansen holder imidlertid buret rent og sørget for Sarpsborg-seier.

Molde kom til kampen med fem strake seirer og hadde muligheten til å gå en luke på fem poeng i toppen av Eliteserien med seier over Lars Bohinens mannskap.

Det klarte de siste for to og en halv uke siden, hjemme i Molde. Da vant Molde 4–1, men i Sarpsborg møtte de vanskeligere arbeidsvilkår. Den første omgangen var preget av mange tøffe dueller og det var langt mellom de store sjansene. Ola Brynhildsens avslutning like før pause var den eneste som virkelig satte én av keeperne på prøve.

Mot slutten av omgangen ble det ampert ute på Sarpsborg stadion, i en omgang hvor Sarpsborg 08 fikk tre gule kort.

Hjemmefansen måtte se at de heller ikke fikk straffe da Ibrahima Kone gikk i bakken etter en duell med Molde-keeper Andreas Linde tidlig i den andre omgangen. Det høyeste jubelbrølet i løpet av de første 70 minuttene kom da Molde-spiss Ohi Omoijuanfo kjeftet på seg gult kort, men det kunne ikke måle seg med reaksjonen da Steffen Lie Skålevik kriget inn 1–0 et kvarter før slutt.

Martin Bjørnbak fikk først klarert en avslutning fra Kone på streken, men innbytter Lie Skålevik stormet inn i feltet og headet ballen i mål fra to meter.