Coronatall overrasker: Flere klubber opplever vekst

IL Hødd er en av flere klubber som har klart å øke antall fotballspillere i coronaperioden. Faktisk gjelder det én av fem klubber i Norge.

NFF fortsetter arbeidet med å kartlegge frafall i fotballen, og den tredje undersøkelsen viser – noe overraskende – at en rekke klubber kan vise til stikk motsatt effekt.

21 prosent av klubbene melder faktisk om økning i antall medlemmer.

– Veldig positivt. Dette viser hvor bra det er blitt jobbet i klubbene. Økningen gjelder hovedsaklig barn og ungdom. Det kan være at man har fått en boost av å få lov til å begynne igjen, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

– Vi må gå dypere inn i dette for å finne ut hva klubbene har gjort og som kan inspirere andre, sier han.

Jesper Törnqvist, leder av breddeavdelingen i Hødd, deler gjerne oppskriften som har sørget for en ørliten økning i medlemsmassen i Ulsteinvik-klubben:

Hødd hadde en god plan der man forsøkte å være positive i en negativ situasjon.

Hødd så det som en mulighet til å komme nærmere spillerne da man måtte trene i små grupper.

Kvaliteten på treningene ble faktisk bedre, fordi trenere var bedre forberedt.

– Hødd er en viktig del av lokalmiljøet og fotballen var først oppe igjen da det ble lockdown. Det ble omfavnet av en stor del av barna. Også vi har hatt frafall på enkelte lag, men vi har også fått nye, forteller Törnqvist.

Nylig fikk NFF oppløftende tall for barne- og ungdomsfotballen. Man fryktet et coronafrafall på 20–30 prosent, men etter egne undersøkelser konkluderte fotballforbundet med et frafall på «bare» åtte prosent i antall lag i alderen 8–19 år.

Barn- og unge fikk starte seriespill 1. august.

Også den nyeste undersøkelsen, som gjelder medlemsmassen totalt i klubbene, viser tall som er bedre enn fryktet, ifølge NFF.

42 prosent av klubbene opplever et økt frafall.

37 prosent opplever ingen endring.

21 prosent melder om økning i medlemsmassen.

Den store bekymringen hos NFF er seniorfotballen, der bredden fortsatt ikke kan trene med kontakt eller spille kamper.

67 prosent av klubbene oppgir at de har blitt færre spillere i seniorfotballen.

Det skiller seg klart fra de aldersbestemte gruppene hvor snittet ligger mellom 35 til 45 prosent.

– En undersøkelse av seniorfotballen i Trøndelag viser at bare halvparten av spillerne går på trening med coronabegrensninger (uten kontakt), mens den andre halvparten ikke møter opp. Blant de som ikke møter opp, sier rundt 16 prosent at de har sluttet. Det er her vi har den største uroen, sier Hansen.

Ifølge NFF er dette «topp 3 bekymringer» hos klubbene:

Seniorfotball uten kontakttrening. Frafall generelt. Voksenfotball uten seriespill.

– Vi føler oss tryggere på barne- og ungdomsfotballen. Der har vi fått positive tall, sier Hansen.

POSITIVT OVERRASKET: Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Økonomi er nå nummer seks på listen over ting som bekymrer.

– En veldig positiv tilbakemelding. Tiltakspakkene treffer bra, og klubbene ser ikke så alvorlig på det, sier Hansen – som også er veldig glad for at over av halvparten av klubbene er klare for utviklingstiltak som klubb-, trener-, leder- og dommerutvikling.

Publisert: 18.09.20 kl. 09:45

