ØNSKES: Sven Mollekleiv, her fra presidentvalget i Norges Idrettsforbund i 2019, ønskes som leder for NFFs Qatar-utvalg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Opplysninger til VG: NFF ønsker Mollekleiv som leder for Qatar-utvalget

Et eget «Qatar-utvalg» skal utrede konsekvensene av deltagelse eller boikott av fotball-VM i 2022. Etter det VG forstår ønsker NFF at Røde Kors-veteranen Sven Mollekleiv (66) skal lede utvalget.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter fotballtinget 14. mars ble det avgjort at Qatar-avgjørelsen skal drøftes på et ekstraordinært fotballting den 20. juni.

Før den tid skal Norges Fotballforbund sette ned et utvalg som skal utrede saken i tre måneder, og legge frem en rapport i ukene før tinget.

Fotballpresident Terje Svendsen lovte at «utvalget skal være bredt sammensatt» og inneholde «både tilhengere og motstandere av boikott».

les også UiO-forsker: Hundrevis av Qatar-dødsfall kunne trolig vært unngått

Nå kan Mollekleiv bli leder for utvalget, etter det VG forstår. 66-åringen har vært både generalsekretær og president i Røde Kort.

Han har i tillegg ledet det etiske utvalget i NFF tidligere. Han var også Fotballforbundets markedssjef fra 1988 til 1991.

VG har vært i kontakt med Mollekleiv, men han ønsker ikke å kommentere saken.

NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, bekrefter at prosessen med å finne en leder er i gang, men vil ikke kommentere om de har kontaktet Mollekleiv.

– Vi er fortsatt i prosess, og har forespørsler ute. Ikke noe er klart ennå.

– Har dere spurt Mollekleiv?

– Som sagt, ikke noe klart, skriver Bjerketvedt i en SMS til VG.

Etter et supporteropprør i norsk fotball har flere klubber tatt til orde for en boikott av fotball-VM i Qatar neste vinter. Bakgrunnen for supporteropprøret og protester knyttet til VM i Qatar, er rapporter om at flere tusen fremmedarbeidere har dødd siden landet ble tildelt mesterskapet. Arrangementskomiteen i Qatar bestrider dødstallene det opereres med.