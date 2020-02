POSITIV: Start-styreleder Christopher Langeland ler her sammen med klubbmannen Kai Eriksen på Sør Arena i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder, Scanpix

Klubber med tiltak etter NFF-endring: – Veldig positivt

Vålerenga, Stabæk og Start er alle glad for at Norges Fotballforbund (NFF) gir dem muligheten til å selge øl og vin inne på arenaene. Nå har klubbene startet egne utredninger.

Nå nettopp

– Her på Sør Arena har det vært servering av alkohol på VIP-en siden åpningen i 2007. Jeg syns det er veldig positivt at vi nå kan se på muligheten for å ikke lenger ha et skille mellom dem og vanlige supportere, sier Start-styreleder Christopher Langeland til VG.

Han påpeker at det er viktig for Start å få frem at de vil finne en løsning som gjør at de klarer å kombinere et eventuelt alkoholsalg med en familievennlig opplevelse på Sør Arena.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er jeg helt sikker på at vi skal få til. Nå er dette ganske ferskt. Slik jeg tolker den nye endringen, må vi gå i dialog med kommunen som da eventuelt skal se på skjenkebevilling. Vi kommer selvfølgelig til å se på hvordan vi kan løse dette i rammer som gjør at vi kan ta vare på alle supporterne som vil komme og se på Start, sier Langeland.

Bakgrunn: NFF åpner for alkoholservering på fotballarenaer

VIF-SJEF: Erik Espeseth er daglig leder i Vålerenga. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kan bli solgt øl i VIFs kiosker

Daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga utelukker ikke at det kan bli servert øl i kioskene deres i fremtiden. Han reagerer slik på at NFF opphever forbudet:

– Nå kan man opprette flere avgrensede områder inne på stadion hvor vi kan selge alkohol, gitt at man får skjenkebevilling fra kommunen. Vi må gjøre en vurdering på om vi skal utvide sammen med Compass Group, som driver alle våre kiosker. Det må vi diskutere med dem og våre supportere, sier Espeseth til VG.

– Så det kan bli aktuelt å selge øl i kioskene?

– Så langt har vi ikke kommet. Det kommer an på hva de som driver kioskene våre sier og at kommunen godkjenner søknaden hvis vi bestemmer oss for å gå for det, sier VIF-lederen.

Hallstein Bjercke er både gruppeleder for Venstre i Oslo og styremedlem i Vålerenga Fotball. Han er svært glad for onsdagens nyhet fra Ullevaal.

– Jeg jubler over at NFF nå åpner for alkoholservering, og vil ta initiativ til at vi i Oslo kommune tillater dette. Får vi dette til, blir det øl på Intility Arena til våren, sier Bjercke til VG.

les også KrF-politiker ut mot NFF: – Blir ordentlig sint

Stabæk positive

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, mottar nyheten fra NFF med glede. Han opplyser at også Stabæk nå vil se på muligheten for å gi publikum tilbud om øl og vin.

– Vi er positive til dette. Vi må bare sørge for at ting foregår under regulerte former. Samtidig har stort sett alle andre land klart det med suksess og uten problemer, sier Tunold til VG.

– Vi vil sette i gang en utredning nå, så får vi se hvordan en alkoholservering kan løses. Det oppleves riktig at ikke bare de som er på VIP-en får mulighet til å kjøpe seg en øl, men også vanlige publikummere – på lik linje med andre kulturarrangementer.

PS: Bodø/Glimt opplyser til Avisa Nordland at de planlegger å åpne et barområde på Aspmyra. Blant politikerne er det flere partier (som Høyre, Frp og Venstre) som jubler over NFFs lovendring, mens KrF er kritiske.

STABÆK-LEDER: Jon Tunold vil se på muligheten for å servere alkohol under lagets kamper. Foto: Krister Sørbø, VG

Publisert: 26.02.20 kl. 18:12

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser