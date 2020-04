TØFFE TAK: Det blir ikke slike dueller mellom Stabæks Andreas Hanche-Olsen og Vålerengas Matthías Vilhjálmsson med det aller første. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stabæk-sjef i strupen på smittevern-eksperter: – Veldig uheldig

Daglig leder Jon Tunold i Stabæk reagerer på uttalelsene om den norske fotballsesongen fra flere eksperter på smittevern.

Nå nettopp

Flere eksperter på smittevern, inkludert professor og områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI), sa tirsdag til VG at de tror en fotballsesong i 2020 er urealistisk.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte seg i VGs sak. Han beskrev det som «ikke veldig realistisk at vi kan få tilbake en fotballsesong, sånn som vi kjenner den, i løpet av 2020».

Det har satt sinnene i kok på Bekkestua.

– Jeg synes det er veldig feil av dem å gå ut på den måten. Det baserer seg bare på synsing. Jeg synes det er veldig uheldig at myndighetspersoner går ut med synsing i mediene på den måten. Det hører ikke hjemme i mediene, men i diskusjoner blant fagfolk, sier Stabæks daglige leder Tunold til VG.

Han sier at de norske toppklubbene er i løpende diskusjoner med Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) om ulike strategier for hvordan 2020-sesongen kan gjennomføres, og at det skal «lages en skisse sentralt».

For øyeblikket forholder Stabæk og resten av toppfotballen seg til at det blir sesong.

– Har uttalelsene fra smittevernekspertene skapt reaksjoner i miljøet?

– Jeg tror de fleste i miljøet ikke tar det noe særlig seriøst. Uttalelsene viser at de ikke har innsikt i hvordan dette er. Man må skille på toppfotballen fra breddefotball, der det er vanskeligere å holde kontroll, sier Tunold og fortsetter:

– Alt er usikkert nå. Jeg føler ikke at dette skapte mer usikkerhet, for jeg føler ikke at det var troverdige kilder når det kommer til å ta en vurdering av elitefotballen.

STABÆK-SJEF: Jon Tunold, her på Fornebu i 2011. Foto: Krister Sørbø / VG

– Ønsker ikke å skape en forhåpning

Etter å ha blitt gjort kjent med Tunolds reaksjon, svarer FHI-professor Bukholm:

– Det jeg sa, var at vi ikke vet hvordan dette kommer til å utvikle seg, men at vi – gitt den smittesituasjonen vi har nå, og den utviklingen vi ser – vil være varsomme med å åpne for idretter med kontakt, og forespeile det med sikkerhet.

– Jeg forstår godt at det kommer reaksjoner, men det vi kan si i forbindelse med hvor vi er i utbruddet nå, er at vi ikke ønsker å skape en forhåpning om en utvikling vi ikke kan stå for, sier Bukholm til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog svarer slik på kritikken fra Stabæk-sjefen:

– Jeg ble spurt om hva jeg trodde, og jeg behøver ikke si hva jeg tror i alle situasjoner. Så jeg tar det til meg. Jeg vil si at situasjonen er usikker, og vi får se hvordan dette utvikler seg, sier Guldvog til VG etter regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

NTF «ikke glad»

Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball (NTF) svarer slik etter tirsdagens uttalelser fra smittevernekspertene:

– Vi har vært veldig opptatt av å forholde oss til fakta. Vi respekterer de beslutningene som tas, for de er basert på fakta, og da er det uproblematisk å forholde seg til det. Fakta er fakta. Det vi ikke er så glad for, er alle mulige eksperter som skal synse og mene noe om ting i disse tider.

Han sier at det nå jobbes med å legge frem konkrete forslag til hvordan fotballen kan gjennomføres, istedenfor at man stadig vekk utsetter sesongen hver gang det kommer nye retningslinjer fra myndighetene.

Koteng: – Antagelig er fotballen altfor optimistisk

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng mener lagene bare må trene og håpe på at fotballen ruller igjen til sommeren.

– Kanskje uten publikum, kanskje med litt publikum etter hvert og kanskje med publikum på slutten av sesongen, sier han til VG.

– Ser du en løsning?

– Jeg håper at helsemyndighetenes sporings- og testsystem vil gjøre at vi snart får lov å ha kontakt med folk. Jeg tror vi kommer i gang. Jeg er imponert over hvor fort de har tenkt og utviklet det. Med et stort testsystem, der toppidretten ikke skal gå foran noen i køen, vil vi få begynne å trene igjen, sier han og sikter til helsemyndighetens app og hissigere testing.

– Når eksperter spår at det ikke blir fotball i 2020, er det for dystert, eller må klubbene ta inn over seg at det kan skje?

– Det er ikke vanskelig å se at det kan skje. Jeg tror det er 15 prosents risiko for det. Men det er mye større sjanse for at vi kan spille fotballkamper uten publikum.

– Jeg er optimistisk, og med et sånt sporings- og testsystem på plass ganske raskt, så tenker jeg at vi kan trene med kontakt om én måneds tid. Rett over 17. mai.

– Er fotballen for optimistisk?

– Antagelig er fotballen altfor optimistisk, men sånn må det være. Hvis man regner med at man går konkurs, så må man slutte med dette, sier Koteng.

RBK-SJEF: Styreleder Ivar Koteng i Rosenborg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

FKH-sjef vil ha dato

Daglig leder John Harald Log i FK Haugesund sier han fikk seg en støkk da han leste ekspertenes dystre meldinger om norsk fotball tirsdag kveld.

– Du blir jo påvirket personlig når du leser sånne artikler, sier han til VG.

– Men det er mange eksperter som uttaler seg om pandemien. Jeg er ikke en ekspert på det, så jeg forholder meg bare til det som blir vedtatt, og følger retningslinjene som blir gitt, sier Log.

– Det viktigste for meg, for å kunne motivere spillere og ansatte, er å ha en dato å forholde seg til, sier Haugesunds daglige leder.

Publisert: 15.04.20 kl. 18:34

