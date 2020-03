MÅ VENTE: Christian Grindheim og alle unntatt fem FK Haugesund-spillere er fortsatt permittert til tross for endringen i treningsreglene. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Haugesund snur ikke om permitteringer

FK Haugesund var den første eliteserieklubben som permitterte spillerstallen. Etter å ha vurdert å gå tilbake på avgjørelsen, har de bestemt at de fortsetter med permitteringer.

Oppdatert nå nettopp

Norsk Toppfotball (NTF) fattet mandag kveld et vedtak om at eliteserie- og obosligaklubbene skal følge myndighetenes råd om uteaktivitet. Det innebærer at de kan trene organisert i små grupper på opp til fem personer så lenge alle holder én meters avstand.

Daglig leder John Harald Log i FK Haugesund sa tirsdag formiddag at de vurderte om dette ville føre til at de gikk tilbake på permitteringene. Nå opplyser han at FKH har bestemt seg.

– Ingen helomvending, skriver Log i en SMS til VG.

– Vi forholder oss til Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter angående trening, som NTF henviser til. Våre spillere og trenere er permittert, og vil være det inntil videre. Nye vurderinger vil tas underveis når ny informasjon foreligger, fortsetter han.

Alle unntatt fem FKH-spillere er permittert.

Odd har permittert spillerne sine i 45 prosent. Slik blir det også fremover, bekrefter daglig leder Einar Håndlykken.

– Stillingsprosenten vår er tilpasset at det går an å trene. Når du er 55 prosent i jobb, så har man jo noen timer til å trene. Det er et begrenset treningsopplegg som kommer til å bli satt i gang fra vår side, sier han til VG.

– Ville det vært annerledes om spillerne var permittert 100 prosent?

– Det ville åpenbart vært annerledes. Vi måtte forholdt oss annerledes til trening hvis vi hadde permittert spillerne helt, sier Håndlykken.

Fra og med onsdag 1. april blir det organiserte treninger på Skagerak Arena i «små grupper på fem og fem».

– Det blir veldig regulert med enkle øvelser, sier Håndlykken.

Få tips til hjemmetrening her:

Rosenborg-spillerne skal tilbake på treningsfeltet onsdag. Det samme gjelder Brann. Sarpsborg-spillerne er i ferie frem til og med andre påskedag. Ingen av disse klubbene har permittert spillere.

I Sandefjord er samtlige spillere permittert. Kaptein Lars Grorud sier til VG at de foreløpig ikke har fått svar fra klubben om hva som skjer med stillingsprosenten deres nå som det er lov å trene organisert i små grupper.

– Det er et spørsmål i seg selv om vi skal gå sammen i organisert trening mens vi er permittert. Det er vel ikke helt lov siden vi går på dagpenger, sier Sandefjord-veteranen.

– Det er en kinkig situasjon hvis vi fortsatt er permittert når det er lov å trene. Da synes jeg det kan være utfordrende. Men alle har en interesse av å komme i gang med trening så fort som mulig, så jeg håper at vi finner en løsning på det, sier Grorud og påpeker at «det viktigste er å forhindre smitte».

Publisert: 31.03.20 kl. 11:38 Oppdatert: 31.03.20 kl. 12:17

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser