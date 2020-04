KAN ÅPNE MED STORKAMP: Bodø/Glimt tar imot Rosenborg til sin første kamp for sesongen dersom planen om seriestart 23.- og 24. mars gjennomføres. Her stanger Tore Reginiussen inn 1–0 mot nordlendingene på Lerkendal forrige sesong. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Glimt-sjef vil ha seriestart uten tilskuere i mai: – Trenger noe som kan løfte oss

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen (52) mener fotballen bør jobbe med å finne ut hvordan det kan spilles kamper i coronaens tid.

Nå nettopp

Eliteseriestarten er for øyeblikket satt til helgen 23.- og 24. mai – syv uker etter den opprinnelige startdatoen.

Nå mener Thomassen at det er på tide å finne en løsning for hvordan fotball kan spilles i det han kaller «et smittevernsregime over lengre tid».

– Det handler om å finne den gode balansen. Det gjelder å finne ut hvordan idretten og kulturen kan spille sin rolle i folks liv, samtidig som man ivaretar hensyn for folks helse. Vi er i en fase nå der man må begynne å snakke om hvordan dette skal se ut i et litt lengre tidsperspektiv, sier Thomassen til VG.

For den planlagte seriestarten i mai vil det trolig innebære tomme tribuner, noe Thomassen mener norsk fotball kan leve med.

– Vi må være villige til å se på andre løsninger enn at man skal spille med publikum i starten av sesongen. Idrett og fotball betyr mye for mange mennesker, for byer og mindre lokalsamfunn. Nå trenger vi noe som kan løfte oss, som kan skape positivitet og engasjement, noe som gir innhold i folks liv og skaper litt fremtidstro. Kultur og idrett er i så tilfelle viktig. Seriestart i norsk toppfotball i mai vil være et godt signal om at vi er på vei tilbake til normalen.

les også Derfor gjør ikke «rike» Bodø/Glimt som rike Rosenborg

– Fotball uten publikum er ingen god ting, men man må være åpne for å diskutere løsninger der man spiller kamper i en tidlig fase uten publikum, for jeg tror ikke vi kan stå i offside over lengre tid uten at det påvirker samfunnsrollen toppidretten har, sier Thomassen.

– Vil det ikke gå hardt ut over klubbene økonomisk hvis de ikke kan få inntekter fra publikum?

– I en tidlig fase mener jeg at man må tenke innovativt rundt hvordan man kan generere kampdagsinntekter. Vi har allerede eksempler på klubber og kulturaktører som tar i bruk Vipps-løsninger slik at folk kan understøtte det som kan bli et inntektsbortfall, samtidig som de kan oppleve kampen på TV, et produkt som jeg tror vil være veldig etterspurt i denne situasjonen. Det er viktig at folk kan få kjenne på fellesskap og positivt engasjement i nåtid, når individer og samfunn står i utfordrende og krevende tider.

– Selv om man ikke har tilskuere, vil det være en risiko for at spillere blir smittet og smitter flere i kamp. Hvordan kan man fortsette å spille hvis man skulle få utbrudd internt i norsk fotball?

– Det er en av grunnene til at kan være viktig at man starter sesongen i mai, slik det også foreløpig er planlagt. Starter man tidlig, vil man kunne regulere hvis uforutsette ting skulle skje, sier Thomassen og følger opp:

– Coronaviruset kommer til å være med oss over en lengre periode. Derfor mener jeg man proaktivt må planlegge og tilrettelegge for aktivitet i alle bransjer, slik at man kan tilnærme seg en normal tilstand uten at smitten eskalerer med for stor fart.

SAVNER FOTBALL: Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball sier at de avventer helsemyndighetenes tilbakemelding på onsdag før de vurderer om det kan bli nødvendig med stengte tribuner i starten av sesongen.

– Inntil videre består planene våre om seriestart 23.- og 24. mai, men vi har også lagt planer for alternative scenarier der vi må starte i juni eller juli, og likevel rekke å spille alle de 30 serierundene, sier Øverland til VG.

– Kan det bli aktuelt å spille kamper uten tilskuere?

– Vår hovedprioritet er publikum, stemning og fotball, men i disse tider må vi være åpne for å se på alle muligheter. Ingen vet hva morgendagen bringer, så vi skal være ydmyke. Vi avviser absolutt ikke Frodes utspill.

Publisert: 06.04.20 kl. 20:53

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser