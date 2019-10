Alli reddet Spurs-poeng: – Vet at vi har et lag i verdensklasse

(Tottenham – Watford 1-1) Tottenham var på vei mot tap mot Premier Leagues svakeste lag denne sesongen. Dele Alli reddet London-klubben, minutter før slutt.

Allerede etter syv minutter hadde Watfords Abdoulaye Doucoure satt inn 1–0 etter lekkert spill. Det var nydelig av Watford samtidig som det fortsatte å fungere dårlig for Tottenham.

Resultatet var at hjemmelaget ble buet ut på vei til garderoben etter førsteomgang.

For situasjonen var absolutt ikke god for noen av lagene før denne kampen. Tottenham har skuffet voldsomt denne høsten, mens Watford kom til London-klubbens hjemmebane som tabelljumbo i Premier League. Faktisk hadde ikke bortelaget vunnet en kamp så langt i sesongen før de gjestet Tottenham.

REDDET TOTTENHAM FRA FLAUSE: Dele Alli scorer med bare minutter igjen av kampen. Foto: NEIL HALL / EPA

Men det så ut som de skulle klare å få med seg tre poeng fra møtet med Tottenham helt til det glapp fire minutter før full tid.

Keeper Ben Foster rykket ut i feltet og kolliderte med sin egen forsvarsspiller, bommet på ballen og i stedet var det Dele Alli som fikk med seg ballen med skulderen. Før ballen spratt ut av banen klarte han fra spiss vinkel å sende ballen i motsatt hjørne.

Spilleren, som bare hadde 30 minutter fotball før denne kampen denne sesongen, sto for en meget sterk prestasjon da han satte inn ballen. Men samtidig så det ut som en real forsvarstabbe som førte til utligningen. Men det gikk flere minutter før scoringen ble godkjent, da VAR vurderte om Alli hadde handset før scoringen.

– Jeg var sikker på at ballen ikke hadde truffet armen, men så begynner du å tenke på det. Jeg prøvde å sørge for at ballen ikke traff, sier Alli i intervjuet etter kampen ifølge BBC.

Han spilte sin første kamp fra start, men mener laget gjorde det vanskelig for seg selv mot tabelljumboen Watford.

– Vi vet at vi har et lag i verdensklasse, så det handler om å vise hva vi kan gjøre når det ikke går vår vei. Det er viktig at vi snur dette nå, sier Alli.

Og selv om det hadde skjedd etter stadig sterkere Tottenham-press var det likevel svært nær at Tottenham igjen skulle gå på en smell denne høsten.

– Det er mye som ikke fungerer i dette Tottenham-laget, sier TV 2-ekspert Petter Myhre, som mener det er lang vei å gå for at laget skal ligne på storspillet fra sist vår, da laget briljerte i den gjeveste turneringen i Europa.

I sluttminuttene jaktet London-klubben den avgjørende scoringen, men Dawson i Watford-forsvaret ryddet opp flere ganger i avgjørende situasjoner.

Og fortsatt sliter London-laget med å få fart på spillet, selv om Son hevet spillet til Tottenham etter pause.

Ole Gunnar Solskjær er under sterkt press i England for jobben han har gjort med Manchester United, og eksperter mener nå det lukter sparken for nordmannen.

Men Pochettino har også slitt voldsomt med laget han tok til Champions League-finale sist vår.

Publisert: 19.10.19 kl. 17:58 Oppdatert: 19.10.19 kl. 18:28







