Wales klamrer seg til EM-håpet

(Wales – Kroatia 1–1) Kroatia har en fot i EM-sluttspillet. Det er verre med Wales – semifinalist i forrige EM – som har en vanskelig vei til neste års europamesterskap.

Det så ut til at EM-håpet var knust allerede etter ni minutter hjemme på Cardiff City Stadium søndag kveld. Gruppeleder og fjorårets VM-finalist Kroatia – som tapte 4–2 for Frankrike i Russland-VM – feide til med angrepsfotball av høy klasse. Josip Brekalo gjorde jobben på venstrekanten. Nikola Vlasic avsluttet stole inn.

Et sjokk for Wales. Og det så ut til at forbannelsen hadde tatt bo i dem seks minutter etterpå. Manchester United-talentet – og Ole Gunnar Solskjærs sommersignerte yndling – Daniel James (21) stupte i bakken etter en luftduell. Han ble liggende utslått på gresset, og det tok flere minutter før han var på beina igjen, tydelig rystet.

Tøffe tak

Det ble for øvrig en knallhard batalje i Cardiff. Kroatia-kaptein Luca Modric måtte hjelpes av banen på overtid med skade. Og Gareth Bale haltet rundt i sluttminuttene uten mulighet til å bli byttet ut. Begge lag hadde nemlig brukt opp innbytterkvoten.

Kroatene ville vært EM-klare med seier. Og kunne slått følge med allerede kvalifiserte land som Belgia, Italia, Russland og Polen. De topper fortsatt tabellen i gruppe E. Men nå må de vente. I siste kamp (16. november) møter de Slovakia hjemme.

Wales kjempet seg inn i kampen igjen etter sjokkstarten. På overtid av 1. omgang klarte de endelig å skape en skikkelig målsjanse. Ben Davies fant Gareth Bale. Han lurte Dejan Lovren på blindsiden – avsluttet i steget – og feide ballen i mål ved stolperoten til Kroatia-keeper Dominik Livakovic til 1–1.

Kanskje «finale»

Wales hadde aldri vært i et EM-sluttspill før de kvalifiserte seg til forrige mesterskap i Frankrike for tre år siden. Veien til neste år EM – som spilles i 12 land og 12 byer fra 12. juni til 12. juli med finale på Wembley – er kronglete for waliserne, men ingen umulighet.

Kroatia har 14 poeng (en kamp igjen), Ungarn 12 (en kamp igjen), Slovakia 10 (to kamper igjen). Laget til Ryan Giggs har åtte poeng med to kamper igjen å spille (Aserbajdsjan borte, og Ungarn hjemme). Matchen mot ungarerne (19. november) kan bli en ren finale.

