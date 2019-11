VERDIFULL: Det er solgt mange drakter av denne, denne sesongen: Håkon Evjen har vært sesongens komet i norsk fotball. Foto: Knut Espen Svegaarden

Evjen gir fotballpappaen all ære for utviklingen

BODØ (VG) Andreas Evjen sto og måpte. Han hadde akkurat kastet badeballen – hardt – mot sønnen på et år. Håkon (1) tok ballen på hel volley, og sparket den tilbake ...

Sånn startet Evjen-eventyret, og fotball-forholdet mellom far og sønn i Narvik. De betyr alt for hverandre den dag i dag.

– Det er faren min som egentlig skal ha all æren for min utvikling, sier Håkon Evjen om den tidligere Glimt-backen Andreas Evjen.

– Han var viktigst for at du er der du er i dag?

– Ja. Faren min – han pusha meg aldri. Men da jeg først bestemte meg for at det var dette jeg ville, at jeg ville se hvor god jeg kunne bli, da var han der. Hver dag. Han var treneren min i 10 år. Jeg har alt å takke faren min for, sier Håkon Evjen til VG.

– Tja, jeg gjorde vel ikke så mye. Kanskje litt rundt forberedelser, og kanskje litt om hva du gjør når du har medgang. Jeg var nå der, hvis han trengte råd og veiledning. Men han klarte det meste selv, Håkon. Vi er veldig stolte av ham, og det han har oppnådd, her i Narvik. Og vi er spente på fortsettelsen, sier Andreas Evjen til VG.

KAPTEIN: Faren til Håkon Evjen, Andreas Evjen, var en periode kaptein i Bodø/Glimt. Foto: Jon-Inge Moen

Onkel Thomas banet vei, far Andreas tok opp arven – og tvillingbror Henrik virket å være et like stort talent, ødelagt av store ryggproblemer. Men det er Håkon (19) som virker å nå lengst i Evjen-slekten fra Narvik.

– Han var tidlig balltalentet. Innebandy fikk han egentlig ikke lov til å spille. Men da sto han i mål, Håkon har mye energi. Og han liker å trene. Hver treningsøkt er en glede for ham, sier far Andreas Evjen til VG.

Vi sitter på et rom på Aspmyra, med sønnen hans, etter 0–0-kampen hjemme mot Mjøndalen forrige måned. Håkon Evjen er litt tung i hodet, og spør om vi kan ta det «litt raskt». Han har vært på reise med U-landslaget, spilt mye i det siste, reist. Han føler seg litt sliten, denne gutten som er sesongens komet i norsk fotball.

Håkon Evjen Født 14. februar i Narvik Startet fotballkarrieren i Mjølner, før han gikk til Bodø/Glimt sammen med sin bror Henrik i 2016. Er sønn av tidligere Glimt-kaptein Andreas Evjen. Har kamper for flere ungdomslandslag, og er nå en del av U21-troppen. Spilte alle tre kampene for Norge i sommerens U20-VM. Har spilt 25 kamper og scoret 11 mål for Glimt i årets sesong.

Og som fra januar av skal spille i nederlandske AZ Alkmaar. Det er sesongens største overgang fra norsk fotball (25 millioner kroner).

– Jeg får pause i desember, før jeg reiser til Nederland, sier Håkon Evjen, der vi finner oss et rom i kaoset som hersker denne tirsdagen på Aspmyra.

– Hvorfor ble det AZ Alkmaar, egentlig?

– De satser på unggutter, de får unge spillere opp og fram, utvikler dem. Jeg tror sjansen er størst og best for utvikling der.

– Hva var alternativet?

– Jeg kunne valgt Manchester City.

VG har tidligere omtalt interessen fra den engelske storklubben.

– Hvorfor ble det ikke dét?

– Jeg følte ikke at de hadde noen plan, de ville bare ha meg. Jeg fikk ikke den gode følelsen, svarer Håkon Evjen.

les også Evjen har fått råd av Glimt-legende

Evjen-familien er fra Narvik. Onkelen til Håkon, Thomas Evjen, var en viktig spiller da Glimt rykket opp til Eliteserien på begynnelsen av 1990-tallet. Så overtok skadene, og lillebror, far til Håkon, Andreas, tok over og spilte venstreback i Glimt i 148 kamper, mange av dem som kaptein. Evjen-tvillingene, Håkon og Henrik, kom til Glimt som 13–14-åringer.

I utviklingsavdelingen i Bodø/Glimt sitter den gamle storspilleren Cato Hansen. Han forteller om en voldsom driv på den da purunge Håkon Evjen, en gutt som var på en eller annen fotballbane – hele tiden.

– Han hadde viljen. Og talentet, sier Cato Hansen. Den gamle Glimt-stopperen er av den mening at Evjen, kanskje, etablerte seg for sent på A-laget til Glimt, selv om han «bare» var 19 år.

– Du ser spillere som er to år yngre enn Håkon, og som allerede spiller Europa League. Det sier kanskje at vi må våge å satse på de unge enda tidligere, mener Cato Hansen.

STJERNE: Håkon Evjen. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Håkon? En sånn spiller dukker bare opp hvert tiende år. Han er spesiell, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener at du kunne se det med en gang, at han hadde noe ekstra. Det var ingen tvil om at Håkon ville nå langt. Og i siste seriekamp i fjor, mot Rosenborg – Håkon, 18 år, spilte mot landslagsbacken Birger Meling. Han tok han helt ut av kampen. Der og da bestemte jeg meg: Håkon Evjen er førstemann i lagoppstillingen hver kamp i 2019, svarer Kjetil Knutsen.

Håkon Evjen drev med mange idretter i oppveksten. Han kunne nådd langt i flere av dem, skal vi tro det vi hører: Volleyball, basketball, håndball, innebandy.

les også Håkon Evjen solgt til AZ Alkmaar for rekordsum

– Jeg måtte ta et valg da jeg var 14–15 år. Og det var aldri noen tvil om at det skulle være fotball, sier Håkon Evjen. Han har alltid vært av dem som elsker å trene. En dag uten – det føltes meningsløst. Selv da VG snakket med en sliten gutt på Aspmyra, måtte det trenes – litt; styrke, kanskje litt balansetrening?

Som den selvstendige gutten han er, flyttet Håkon Evjen, med tvillingbror Henrik, en målfarlig spisstype, til Bodø som 15-åringer. Og mens tvillingbroren, sterkt plaget med skader, i dag er i militæret, skal Håkon Evjen, etter nyttår, flytte til Nederland.

STJERNER: Håkon Evjen på U 21-landslaget, her med Erling Braut Haaland (i midten) og Tobias Christensen (til høyre). Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Alene.

– Ja, det går bra, svarer Håkon Evjen.

– Hva er målet ditt?

– Komme til en av topp-fem-ligaene i Europa, svarer 19-åringen.

– Hvordan har du tenkt – så langt?

– Jeg innså ganske tidlig, i Narvik, at jeg var på et høyere nivå enn de fleste. Så jeg måtte teste meg, og valget med Bodø var ganske greit. Jeg kom hit, og jeg innså at jeg var god her også. Du må teste deg mot andre, hele tiden.

– Hvem, i tillegg til deg selv, og faren din, har æren for at du er kommet dit du er i dag?

– Jeg er veldig takknemlig for at Kjetil Knutsen (Glimt-trener) ga meg sjansen. Jeg har alltid hatt tro på meg selv, men du må få sjansen. Jeg fikk den – og tok den, sier Håkon Evjen.

