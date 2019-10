På banen briljerte England mot Bulgaria, men kampen ble skjemmet av rasisme fra tribunene. Nå er spørsmålet hvilke følger dette får fremover. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Kommentar

Rasismen i fotballen: Pisken må frem

Det eneste positive ved at rasismekrisen igjen vises frem i all sin vemmelighet, er at reaksjonene er så sterke at det kan tvinge handlingsvegrende idrettsledere til å foreta seg noe med effekt.

Det mangler ikke på handlingsplaner, hashtagger eller forseggjorte plansjer, som viser frem hvor alvorlig den såkalte fotballfamilien angivelig tar problemene knyttet til rasisme.

Men dessverre ser vi - igjen og igjen - at spillere med mørk hudfarge utsettes for sjikane på det groveste.

Det burde ha skjedd for lenge siden, men i kjølvannet av det England opplevde borte mot Bulgaria mandag, er spørsmålet om UEFA nå faktisk blir nødt til å handle.

Sjefen for det engelske fotballforbundet, Greg Clarke, har allerede tatt til orde for at UEFA må ta affære, etter hva spillere som Raheem Sterling og Tyrone Mings ble utsatt for i Sofia.

Og det er åpenbart tvingende nødvendig med skarpere lut: Langt mer må gjøres for å sparke nazihilsener og apelyder ut av fotballen.

I dag handler systemproblemet først og fremst om at en verktøykasse som eksisterer på papiret, ikke anvendes i tilstrekkelig grad. I tillegg er det vanskelig å forstå hva snillismeunntak har i reglene å gjøre.

UEFA har for eksempel en trepunktsplan for hvordan rasisme fra tribunen skal håndteres.

Reglene har eksistert i ti år, men har ifølge britisk presse ikke blitt brukt i full bredde.

Første ledd handler om en midlertidig stans i spillet, med en advarsel over høyttaleranlegget. Neste skritt er å sende spillerne i garderoben i en periode, før det siste steget innebærer å avlyse matchen, med påfølgende konsekvenser for de ansvarlige.

Spørsmålet er hvorfor reglene ikke er blitt tatt hardere i bruk ved tidligere hendelser.

Ville det hatt en preventiv effekt dersom en kamp som Bulgaria-England faktisk ble blåst av før full tid?

Noen vil mene at nettopp det ville vært å la rasistene vinne.

Men om man kombinerer symboleffekten av å avlyse med sanksjoner som virkelig svir, ville det forhåpentligvis vært oppdragende.

Artikkel 14 i UEFAs disiplinærregelverk handler om sanksjoner ved overtramp av blant annet rasistisk karakter.

Den innebærer et trappetrinnsystem for ulike overtredelser. Her er spørsmålet om nivået på eventuelle økonomiske sankjoner er tilstrekkelig, og om terskelen for å bruke muligheter som poengstraff, tomme tribuner, avlysninger eller utkastelse av turneringer har vært altfor høy.

Nå er vi der at det trengs litt symbolpolitikk når det dukker opp saker som faktisk kan oppfylle kravene.

For ikke lenge siden har vi for eksempel sett Montenegro få en forholdsvis symbolsk bot og tomme tribuner som sanksjon etter oppgjøret mot England. Strengt nok?

Direkte ironisk blir det også å se hvordan forløpet til Romania-Norge har vært.

Her var altså planen å straffe hjemmelaget med ulempen det er å spille hjemme uten hjemmefans, men av en eller annen grunn eksisterer det et spesielt vedlegg i UEFA-reglene. «Artikkel 73, bokstav h» ble redningen for Romania, som åpner for at «barn og unge under 14 år, fra skoler eller fotballakademier», likevel kan slippe inn med følge. 30.000 slike, så blir det ikke stillhet i Bucuresti i aften akkurat, og UEFA har dermed sørget for å undergrave sin egen mulighet til å ta affære.

Det finnes ulemper med ulike tiltak, for eksempel faren for infiltrasjon og sabotasje fra rivaler. Men nå er det påtrengende på alle mulige måter at fotballmyndighetene, i samarbeid med nasjonale forbund, finner en plattform for å sette en tydelig strek. Der det svir så det monner om den overtres.

Så må man gjerne fortsette med all verdens holdningsskapende kampanjer parallelt.

Publisert: 15.10.19 kl. 13:43







