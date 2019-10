Lewandowskis vanvittige scoringstempo

Glem de mer kjente stjernene i Premier League, La Liga og Serie A: Robert Lewandowski (31) er definitivt målscorer nummer én når vi skriver slutten av oktober.

Nå nettopp







Her er våre oddstips!

Senest i Champions League-kampen mot Olympiakos i midtuken signerte Bayern München-stjernen to mål, og tallene et par måneder ut i 2019/20-sesongen er nesten usannsynlige:

* Han har scoret i samtlige åtte Bundesliga-kamper til nå – tangering av rekorden til Pierre-Emerick Aubameyang (nå Arsenal, den gang Borussia Dortmund).

* Totalt i ligaen har Lewandowski 12 mål på åtte kamper.

* Totalt i alle turneringer har Lewandowski 21 mål på 17 kamper for Bayern München og Polen.

* I kalenderåret 2019 har Robert Lewandowski nå flest mål i de fem store ligaene. Han står med 36, mens Messi har 33.

* Polakken har scoret i hver eneste kamp han har spilt for Bayern – bortsett fra Supercupfinalen mot Borussia Dortmund.

* Den eneste statistikken han ikke topper, er den med toppscorerne i Champions League. Der har Erling Braut Haaland seks og Lewandowski fem.

Lørdag er Lotto-dag, og nå kan du vinne 14 millioner kroner. Husk å spille før kl. 18.00!

– Det er vanvittig. Jeg skjønner ikke at det er mulig, sier spiss-legenden Giovane Elber til Bild.

Avisen har gjort et morsomt tankeeksperiment: Fjernet alle Lewandowski-scoringene. I så fall hadde Bayern München vært nummer 12 på bundesligatabellen.

Nå har Bild tatt fram «skjemaet» til Gerd Müller fra sesongen 1971/72: 40 mål.

– Jeg har alltid tenkt at ingen ville kunne klare å kopiere det. Men Robert kan faktisk klare det, sier Elber – som selv scoret omtrent i annenhver kamp i sine seks år i Bayern – til Bild.

Det pussige er at Lewandowski kunne ha endt i Blackburn – om han ikke hadde blitt askefast i april 2010. Det var den gang flytrafikken ble stoppet av asken fra den islandske vulkanen. Lech Poznan-spilleren kom seg derfor ikke til England.

– Jeg kunne ikke på grunn av asken, har han fortalt til The Times.

I stedet signerte han for Borussia Dortmund et par måneder senere.

les også Gnabry og Lewandowski herjet da Bayern München ydmyket Tottenham

Borussia Dortmund skal lørdag ut i det klassiske lokalderbyet mot Schalke 04. De gulsvarte er i øyeblikket nummer fire på tabellen. Schalke er bare ett poeng bak dem. Politiet er, ifølge Kicker, i alarmberedskap foran det såkalte Revierderby, som denne gang spilles i Gelsenkirchen.

Bundesliga er for øvrig rekordjevn: Ni lag har 16, 15 eller 14 poeng etter åtte serierunder.

VGs tips: Bayern München-seier med 0–2-handikap.

Til tross for sine mange mål er Bayern München «bare» på tredjeplass på bundesliga-tabellen. Det er kun ett poeng opp til Borussia Mönchengladbach og Wolfsburg. Men likevel omtaler tysk mediene Bayerns form som «herbst-krise» – høstkrise.

Grunnen til det er at vertene bare har sikret ett poeng på to siste kamper – noe som ikke har skjedd på en stund.

Nå ble selvtilliten forsterket en del med tirsdagens Champions League-triumf i Hellas – og det er forsvaret som må ta hovedansvaret for mediekritikken. For minst to baklengsmål på fem siste kamper er i meste laget (alle turneringer).

Union Berlin har klart seg tålelig bra med sine syv poeng på åtte ligaoppgjør. Etter å ha gått på fire strake tap ble det endelig en 2–0-seier over Freiburg sist.

Gjestene spiller ikke så aller verst fotball. Men vi forventer at Bayern tar denne kampen på alvor, at de går «all-in» og vinner med god margin.

I et hjemmespill med 0–2-handikap er oddsen satt til 1,65, spillefristen er kl. 15.25 og Viasport 3 kan fort bli din favorittkanal i ettermiddag.

Publisert: 26.10.19 kl. 08:25

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om