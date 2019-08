MER SKADETRØBBEL: Ole Gunnar Solskjær så bekymret ut da han snakket med Paul Pogba etter kampslutt. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Solskjær avslører Pogba-skade: – En stygg smell

SOUTHAMPTON (VG) Skadeproblemene til Manchester United kan ha gått fra vondt til verre. Nå er stjernespilleren Paul Pogba (26) tvilsom til Frankrikes kommende landskamper.

Solskjær tok tak i sin franske midtbanespiller etter kampslutt på St. Mary’s Stadium i Southampton, der United kun klarte 1–1 til tross for at hjemmelaget ble redusert til ti menn med et drøyt kvarter igjen å spille.

Med en bekymret mine så Solskjær ut til å spørre Pogba om noe feilet ham, og på pressekonferansen like etterpå avslørte nordmannen hva det dreide seg om:

– Han fikk en stygg smell på ankelen. Vi må se hvordan det går.

Når han får et oppfølgingsspørsmål om skaden, utdyper han:

– Han fikk en vridning i ankelen, tror jeg. Han drar på landslagssamlingen nå, og forhåpentligvis er det ikke for ille, slik at han kan spille for Frankrike. For jeg vet hvor høyt han elsker landet sitt og å spille for dem.

Pogba så ikke ut til å være helt frisk da han gikk gjennom pressesonen utenfor stadion i Southampton. Det viser en video tatt av PA-journalist Simon Peach:

Pogbas vonde ankel kommer på toppen av en allerede kinking skadesituasjon for Manchester United og Solskjær, som kan prise seg lykkelig for at spillerne får en ekstra uke å hente seg inn på grunn av den kommende landslagspausen.

Både Anthony Martial og Luke Shaw mistet Southampton-kampen med muskelskader.

Nå ser Pogba ut til å være usikker til Frankrikes kommende hjemmekamper mot Albania og Andorra.

Det var ikke bare Pogbas skade det ble snakk om på pressekonferansen etter nedturen i Southampton. Med to dager igjen av det europeiske overgangsvinduet, og etter Real Madrid-trener Zinédine Zidanes nylige uttalelse om at det fortsatt kan skje «bomber» på markedet før den tid, fikk Solskjær spørsmål om han kunne garantere at midtbanespilleren blir værende.

– Paul Pogba kommer til å spille hos oss, svarer Solskjær kontant.

Publisert: 31.08.19 kl. 16:56 Oppdatert: 31.08.19 kl. 17:17