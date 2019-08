NY KLUBB: Bjørn Maars Johnsen er på plass i Trondheim og Rosenborg. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Bjørnebye om spissjakten: – Sikkert sett på ti spisser det siste året

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 3–2) I pausen fikk hjemmefansen et raskt glimt av Rosenborgs nye stjernespiss, Bjørn Maars Johnsen. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye forteller om en vanskelig spissjakt.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

– Det har ikke vært enkelt. Vi har mast litt, men frem til nå har klubben sagt «nei», men så åpnet det seg en mulighet. Vi har en god relasjon til AZ Alkmaar, og nå viste det seg at det var mulig. Vi satte oss ned for et par dager siden og fikk til en avtale, sier han til VG.

– Vi har jobbet lenge med spissposisjonen. Vi har sikkert sett på ti spisser det siste halvåret.

Hvis alt går etter planen kommer Johnsen til å gjøre sin debut mot Vålerenga om én uke. Han kan ikke spille mot Dinamo Zagreb førstkommende tirsdag, men vil være spilleklar for Rosenborg i det kommende europeiske gruppespillet.

– Det er alltid litt mikkmakk med slike avtaler. Vi jobbet med å få han klar til i dag, men det lot seg ikke gjøre. Vi har inngått en låneavtale på fire måneder, that’s it. Det er en avtale som tre parter skal evaluere underveis, og snakke om hva som skjer videre etterpå, sier Bjørnebye.

Åpner for lengre avtale

Bjørn Maars Johnsen selv gleder seg til å vise seg fram i Norge.

– Dette blir spennende. Rosenborg er den største klubben i Norge, og det er første gang jeg skal spille i Eliteserien. Det er spennende for meg og familien min, og jeg gleder meg til å sette i gang.

Det er i første omgang snakk om en låneavtale på fire måneder, men det betyr ikke at Johnsen kun ser på Rosenborg som et springbrett videre.

– Jeg må bare spille og se hva som skjer. Hvis de vil ha meg, så kan jeg spille lengre her. Det er bare å vise seg frem og sørge for at de vil ha meg. Jeg må vise at jeg er en bra spiller, og komme inn på laget. I tillegg legger det litt press på Alex (Søderlund, journ.anm.), og det er bra for han, for han scoret mål i dag.

– Er du i matchform?

– Ja, jeg har trent hardt og er klar til å spille. Jeg var i troppen på torsdag og spilte litt, men det var ikke nitti minutter. Jeg vil spille hele kamper, ikke bare ti minutter.

– Hva kan du tilføre Rosenborg?

– Jeg kan gjøre flere ting, men jeg fokuserer på jobben min; å presse høyt, jobbe hardt og score mål. Det er jobben min, så jeg skal ikke fokusere på andre ting enn det.

Landslagsspissen skal spille med Pål André Hellands gamle nummer – 23.

– Det er bare et nummer. Det er formen som er det viktigste.

– Skal spille spiss

Trener Eirik Horneland viker ikke på VGs spørsmål om Johnsen-signeringen gir han muligheter til å rokere i angrepsrekka og på formasjonen.

– Vi skal innføre han fort i måten vi ønsker Rosenborg skal spille på. Jeg tror han har kvaliteter og spisskompetanse til å kjempe om en plass på topp. Han skal spille spiss.

– Hva er forskjellen på Johnsen og Søderlund?

– De er litt forskjellige, men også veldig like. Vi har én måte å spille på, og da er det fint å ha flere alternativer.

– Med to så gode spisser, har du vurdert å legge om til 4-4-2?

– Nei!

Publisert: 25.08.19 kl. 14:22