TAKKET AV: I det 85. minutt ble Ingrid Hjelmseth (t.h) byttet av for aller siste gang som norsk landslagsspiller. Her sammen med Maria Thorisdottir.

Norsk revansje i Hjelmseths avskjedskamp: – Blir mange tårer i kveld

BERGEN (VG) (Norge – England 2–1) Etter 16 år og 138 kamper takket Ingrid Hjelmseth (39) for seg på det norske landslaget og ble hyllet av nærmere 11.000 tilskuere på Brann Stadion.

Fem minutter før full tid ble 39-åringen byttet ut for aller siste gang som landslagskeeper.

Hele det norske laget flokket seg rundt keeperveteranen og klemte henne på vei av banen før Maren Mjelde ga Hjelmseth en keeperdrakt med «138 Hjelmseth» på ryggen – antallet kamper veteranen har spilt med flagget på brystet.

Landskamper for Norge (Kvinner) 188: Hege Riise 183: Solveig Gulbrandsen 172: Bente Nordby 162: Trine Rønning 152: Linda Medalen 151: Heidi Støre 144: Ingvild Stensland 143: Maren Mjelde 138: Ingrid Hjelmseth Kilde: Fotball.no

Hun fikk også stående applaus fra over 10.000 tilskuere i Bergen.

– Hvordan var det å gå av banen for siste gang?

– Det var litt vemodig, men også et stolt øyeblikk. Det var fantastisk med 10.000 som klappet med stående applaus. Det var en gåsehud-opplevelse. Det kunne ikke bli avsluttet på noen bedre måte enn det gjorde i dag, sier Hjelmseth til VG.

– Når vi i tillegg klarer å få revansje og slår England kan det ikke bli bedre, legger hun til.

Graham Hansen «skuffet» over Hjelmseth

Det ble en revansje for de norske fotballjentene etter kvartfinaletapet i VM. Georgia Stanway sendte gjestene i føringen med en kanonscoring, men Frida Maanum utlignet like etter pause.

Da Caroline Graham Hansen satte inn matchvinnerscoringen kort tid etter Hjelmseths avskjed, spurtet hun direkte bort til 39-åringen på benken og kastet seg i armene hennes.

– Det kommer til å bli et stort tomrom etter henne. Det blir veldig rart på neste samling når hun ikke er der. Det har vært en gave å få lov til å ha henne med i så mange år, sier Graham Hansen til VG etter kampen som likevel var litt skuffet over én ting ved 39-åringens avskjed.

– Jeg hadde håpet at hun skulle ta seg bedre tid, men Ingrid er jo ikke den som er mest glad i å stå i sentrum. Selv om hun har stått alene bakerst der i over 20 år, så er det ... Nei, noen ting forandrer seg ikke. Men jeg tror det var mye følelser for henne også.

Holdt tårene inne: – Slet med å synge nasjonalsangen

Mens de aller fleste på Brann Stadion fikk en liten tåre i øyekroken under 39-åringens avskjed, så Hjelmseth selv veldig rolig ut.

– Det er bare fordi jeg har grått mine tårer tidligere i dag. Jeg skal love deg at det kommer til å bli mange tårer senere i kveld når jeg skal begynne å snakke til jentene, forteller hvor glad jeg har vært i dem og hvor fantastisk jeg har syntes det har vært å være sammen med dem. Da kommer tårene til å komme, sier 39-åringen.

– Det var egentlig verst før kampen. Jeg slet med å synge nasjonalsangen. Det var ikke bare fordi det var min siste landskamp, men det er første gang jeg står på hjemmebane og skal synge nasjonalsangen og det runger rundt deg. Det er en gåsehudfølelse du bare har drømt om når du har vært ute og spilt mot andre nasjoner. At jeg akkurat rakk å oppleve, var utrolig stort, avslutter hun.

Lagvenninnene er tydelig på at det blir et stort tomrom etter Hjelmseth på landslaget. Landslagskaptein Maren Mjelde, som spilte 12 år sammen med keeperveteranen, kommer til å savne landslagets «storesøster».

Ingrid er en legende og hun har vært med i så mange år. Hun betyr ufattelig mye for oss på banen, men også utenfor banen. Hun tar vare på alle og er så god å ha i gruppen, sier Mjelde til VG.

