Bendtner med lovnader: - Oppfyller han alt, blir det fantastisk

KØBENHAVN/OSLO (VG) FCK-sjef Ståle Solbakken (51) har hatt mange og lange samtaler med Nicklas Bendtner (31). Han tror dansken kan slå til i FC København om han holder det han lover.

– Den ydmykheten han har vist i de samtalene og i de SMS-korrespondansene vi har hatt over lang tid, hvis han kan oppfylle halvparten av det han lover, så blir det veldig bra. Oppfyller han alt, så blir det fantastisk, sier Ståle Solbakken på en pressekonferanse i Telia Parken.

– Det vi har snakket om blir mellom oss, svarer Bendtner på spørsmål om hva han har lovet den norske FCK-treneren.

På spørsmål fra VG om hvordan det blir å spille under Solbakken, svarer 31-åringen:

– Jeg har hatt mange gode venner som har spilt i FCK, så jeg vet hva jeg kan forvente. Ingen tvil om at Ståle og hans lag kan få meg tilbake i god forfatning.

Bendtner, som håper han presterer såpass at den fire måneder lange kontrakten blir forlenget, har allerede satt fyr på dansk fotball etter overgangen fra Rosenborg.

– Fortjener ny sjanse

Det var åpenbart da «den hjemvendte sønn» ble presentert for pressen onsdag. Medierommet på Telia Parken var pyntet med ferske Bendtner-effekter, og et 50-talls journalister og fotografer var på plass for å dokumentere «begivenheten».

Solbakken fikk også spørsmål om han tok danskens voldsdom med i betraktningen rundt overgangen. Den norske treneren bekreftet at det var med i vurderingen.

– Men som Dame N'Doye, hans spisskonkurrent, sa til meg: Alle fortjener en ny sjanse, og særlig en venn av huset, svarte Solbakken.

Mandag kveld ble det klart at Bendtner forlater RBK etter et langt opphold i den såkalte «fryseboksen» på Lerkendal. RBK-trener Eirik Horneland har ikke hatt bruk for spissen siden 0–3-tapet mot Molde 28. april.

Bendtner hadde sin første trening med lagkameratene onsdag morgen. Like før klokken 10.30 kom den tidligere RBK-spissen til syne på FCKs treningsfelt på Frederiksberg.

Ifølge pressesjef Jes Mortensen er det trolig den mest besøkte treningen i klubbens historie.

GLAD MANN: Nicklas Bendtner smiler under pressekonferansen i København. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

FCK hadde også tatt grep. En innleid sikkerhetsvakt fulgte Bendtner gjennom folkemengden. Med hvite tennissokker oppi rosafargede fotballsko entret Københavns nye nummer 32 treningsfeltet, mens supportere, presse og Solbakken fulgte med.

I løpet av én time og 15 minutter var Bendtner gjennom enkle oppvarmingsøvelser, firkantspill og avslutningsøvelser. Langt ifra alle skuddene gikk i mål, noe danske medier raskt gjorde en sak av.

FCKs neste kamp er borte mot Hobro søndag 15. september, og fire dager senere kommer Lugano til Parken for første gruppespillkamp i Europa League.

Etter det VG forstår betaler Rosenborg i overkant av to millioner kroner til Bendtner som en del av danskens overgangen til FC København. RBK så seg nødt til å punge ut fordi Bendtner hadde kontraktsfestet en bonus på et ukjent antall millioner hvis han ble i klubben ut kontraktstiden, altså ut året.

