Svensk stjerne totalslakter Ullevaal-gresset: – Katastrofalt og pinlig

ULLEVAAL STADION (VG) Hverken de svenske eller de norske spillerne var særlig godt fornøyde med mars-forholdene på Ullevaal Stadion.

Det skjedde flere ganger under kampen at spillere skled, sparket opp gress og jord, eller at ballen hoppet og spratt som følge av det ujevne underlaget.

De utfordrende forholdene var et av de store temaene da svenske og norske journalister møtte pressen i kjølvannet av den dramatiske 3–3-kampen mellom naborivalene.

Og det var Sveriges stjernekeeper Robin Olsen, som til daglig spiller for den italienske storklubben Roma, som gikk hardest ut mot Ullevaal-gresset.

– Katastrofe. Katastrofe. Pinlig. Det var likt for begge lag, så det er ikke noe å stå her og klage på, men det var katastrofalt, sier Olsen til VG etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Synes du det er feil å spille fotball på et sånt underlag i EM-kvalifisering?

– Ja, det synes jeg.

– Er det en skaderisiko?

– Det er alt. Det senker nivået på fotballen. Skaderisikoen er også en del av det, sier Olsen.

– Helt forferdelig

Landslagets mediesjef Svein Graff svarer slik på kritikken av Ullevaal-gresset:

– Banemannskapene har lagt en stor jobb i forkant, og vi avlyste Mesterfinalen forrige helg for å optimalisere forholdene til landskampen. Det var ujevnheter og banen var noe løs, som vi til en viss grad må forvente i mars. Samtidig holdt den bedre enn mange spådde, noe også Sveriges landslagssjef påpekte etter kampen. Ullevaal har forøvrig blitt kåret til landets beste bane de siste årene og vår banesjef gjør en utmerket jobb. Både vi og Sverige har spilt på langt mer krevende underlag tidligere enn hva vi tilfellet var på Ullevaal i går kveld.

2019 er det første året siden 2013 hvor Norge har fått tillatelse av UEFA til å arrangere en tellende hjemmekamp på Ullevaal Stadion i mars, ettersom forholdene og kvaliteten på gressmatten har blitt vurdert som for dårlig.

– Det kan jeg forstå, sier Sveriges målvakt Robin Olsen.

Den norske stjernespissen Joshua King, som scoret Norges andre mål på en heading forbi Olsen, uttrykker også sterk misnøye med underlaget.

– Skal jeg være helt ærlig, så er det en av de vanskeligste kampene jeg har spilt. Den banen var helt forferdelig. Det gjaldt for begge lag. Det var vanskelig å kontrollere ballen og gjøre det spillet som jeg er vant til, sier King, som leverte flere spenstige sitater foran pressen etter kampen:

– Jeg hørte at det ikke er spilt en kamp her på fem måneder. Jeg ble veldig overrasket, for jeg var ikke med på trening i går (mandag). Jeg kom ut på banen og ble veldig overrasket over hvor dårlig den var. Den var altfor løs og humpete. Jeg tror vi hadde spilt en bedre kamp hvis banen var bedre, sier han.

– Er det for dårlig at man stiller med en sånn bane på dette nivået?

– Det har jo vært en tøff vinter. Jeg jobber ikke som banemester, så jeg vet ikke hva som må til for å holde en matte ren i løpet av en så lang vinter, spesielt når man bor i Norge under disse værforholdene. Men ja, jeg spiller ikke på sånne baner i England, så det må nok fikses på til neste gang. Heldigvis skal vi ikke spille i slike forhold på et år.

«Moi»: – Ikke noe å klage på

Ola Kamara, som reddet et norsk poeng med sin scoring seks minutter på overtid, var heller ikke særlig begeistret over underlaget.

– Det var en humpete bane. Det var veldig vanskelig å spille i dag, sier målscoreren.

Mohamed Elyounoussi er mildere i sin omtale av Ullevaal-gresset.

– Det kunne vært litt bedre, det kunne det vært. Men jeg synes likevel at banemannskapet har gjort en best mulig jobb. Det er ikke lett når det snør, er kaldt og lite sol. Det er ikke noe å klage på, sier «Moi» til VG.

Han mener det var verre i fjor, da Norge møtte Australia til privatlandskamp på samme stadion. Den gangen endte det med 4–1-seier.

– Vi hadde ikke klaget over det hvis vi hadde vunnet 2–0, påpeker Kamara med et smil.

