Granada leder La Liga etter bragd mot Barcelona

(Granada – Barcelona 2-0) Barcelona-manager Ernesto Valverde kastet Lionel Messi og vidunderbarn Ansu Fati inn i pausen, men det hjalp ikke. Granada slo den katalanske giganten 2-0 på eget gress.

Og tok like greit over ligaledelsen i samme slengen.

Siden opprykket i forkant av 2011/12-sesongen har Granada endt som nummer 17, 15, 15, 17, 16, 20, 10 (i Segunda), 2 (i Segunda), men per dags dato er det ingen som er over den nyopprykkede klubben fra byen mest kjent for palasset Alhambra.

Lilleputten brukte under to minutter på å sette kampens første. Junior Firpo levde opp til fornavnet sitt da han misset på en enkel pasning, før han ble flere hakk nummer for små i duell mot Antonio Puertas.

Puertas innlegg gikk via en Barca-forsvarer, over Marc-André ter Stegen, og på bakre kastet Ramon Azeez seg frem og nikket inn 1-0.

Heller ikke fremover var Barcelona påskrudd, og uten å skape all verdens med sjanser fremover, så ikke manager Ernesto Valverde et annet valg enn å kaste innpå sitt fremste skyts etter hvilen.

Inn med Lionel Messi og den 16 år gamle kometen Ansu Fati, som har imponert for Barcelona i La Liga-åpningen. Se bare her:

Det hjalp imidlertid ikke.

Kampens andre mål gikk også til hjemmelaget. Granada ble tildelt en straffe etter at dommeren fikk lov til å ta en ekstra kikk på bildene ved sidelinjen. De viste det pipeblåseren opprinnelig hadde gått glipp av på banen, nemlig at Arturo Vidal handset innenfor eget felt.

Fra krittmerket var Alvaro Vadillo sikker. Da blir man så glad:

GLEDE: Granada-spillerne feirer ellevilt etter mål nummer to for dagen. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Flere mål ble det ikke, kampen endte 2-0 i favør Granada, som nå leder La Liga med sine 10 poeng på fem kamper - i hvert fall enn så lenge.

Laget er à poeng med Sevilla, som har én kamp mindre spilt, men foran på regionrivalen på målforskjell.

Også Real Madrid og Athletic (begge på åtte poeng etter fire kamper) kan ta igjen La Ligas hittil store overraskelse, men da må de vinne med en del.

Real Madrid møter Sevilla søndag. Athletic tar imot Alaves.

Barcelona ligger på sin side på 7. plass med syv poeng på fem kamper.

– Selvfølgelig er det bekymringsfullt. Det er et tap vi må ta en ordentlig kikk på og finne ut av hva som gikk galt, sier Luis Suárez i et Strive-sendt intervju.

