MERITTERT: Ada Hegerberg løftet Champions League-troféet for Lyon for fjerde år på rad i mai 2019. Nå kan hun også bli mestscorende spiller i turneringen noensinne. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerbergs rekordjakt: – I samme klasse som Messi og Ronaldo

Ada Hegerberg er bare fire mål unna å bli tidenes toppscorer i Champions League. – Vi trenger nok ikke vente til våren før hun tar den rekorden, sier Lene Mykjåland.

For etter hat-tricket mot russiske Rjazan i sesongens første Champions League-kamp, er Mykjåland trygg på at det ikke tar lang tid før Hegerberg tar igjen Anja Mittag, som da hun la opp i mai i år hadde 51 mål i turneringen.

– Og Ada er jo bare 24 år! Man kan spørre seg hvor det skal ende, sier Mykjåland til VG.

Mykjåland, som blant annet spilte med Hegerberg for Norge i VM 2015, er særlig imponert over at den tidligere landslagsvenninnen leverer så mange mål på så høyt nivå.

– Jeg husker selv hvor tøff nivåforskjellen var da jeg reiste til USA etter å ha vært toppscorer i Toppserien. Det er noe helt annet å gjøre det samme internasjonalt, men Ada bare banker inn mål.

Hegerberg banker også inn mål i Ligue 1:

På herresiden av turneringen er Cristiano Ronaldo og Lionel Messi langt foran de neste spillerne på toppscorerlistene.

Ronaldo har 126 mål på 162 kamper, mens Messi for øyeblikket er på 112 mål på 135 kamper. Hegerberg ligger på sin side på 48 mål på 52 kamper.

Med andre ord: Målsnittet til den norske superspissen er enda bedre enn de to mannlige verdensstjernene.

– Hun er i samme klasse som Messi og Ronaldo når man ser på hva hun har levert. Hun er alene i verden om å score så mange mål på så høyt nivå på så kort tid, sier Mykjåland.

Mykjåland er ikke alene om å tro at den nåværende rekorden står for fall.

Allerede før Hegerberg og Lyon tok fatt på årets Champions League-sesong, meldte hennes tidligere landslagsvenninne Ingvild Isaksen at rekorden kunne komme til å ryke i år. Etter hat-tricket i åpningskampen mot russiske Rjazan, oppjusterer Isaksen spådommen:

– Hun kan jo finne på at ta det med fire mål allerede i returoppgjøret mot russerne. Og jeg føler meg helt sikker på at hun tar det i løpet av året, sier Isaksen til VG.

