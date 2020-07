NYHETSREDAKTØR: Rune Eriksen i Bergensavisen merker at bergenserne er frustrert over Brann-situasjonen.

Bergensavisene om interessen og dekningen av Brann: – En stor frustrasjon

BERGEN (VG) Bergensavisen og Bergens Tidende er tett på Brann og dekker sportsklubben året rundt. Frustrasjonen som bygger seg opp i motgangsperioder har gitt utløp i en rekke beryktede forsider.

– Vi merker på leserne våre at resultatene er dårlige. Jeg vil ikke kalle det likegyldighet, men en stor frustrasjon, sier nyhetsredaktør i Bergensavisen (BA), Rune Eriksen, til VG.

Presset rundt Brann og klubbens trener Lars Arne Nilsen øker for hvert poengtap. Etter fire kamper uten seier blir utålmodigheten stor i Bergen. Styreleder Eivind Lunde sa tidligere i uken at «det haster allerede» med tanke på å bedre prestasjonene, og Nilsen innrømmer overfor VG at han føler på presset etter de sviktende resultatene.

– Selvfølgelig merker vi det. Det skal det være, sier Nilsen til VG, som erkjenner at laget har sett energiløst ut den siste tiden.

– Når Brann gjør det bra så er det hæla i taket og barometrene går rett til værs. Men nå i sommer ... Det har vært gode lesertall for all del, men det er ikke i nærheten av den boosten som det kunne ha vært, forteller BAs Rune Eriksen.

– Viktig instutisjon

Øystein Vik er fungerende sportssjef i Bergens Tidende og forklarer hvorfor det er så skarp konkurranse om å formidle det som skjer rundt klubben – både i medgang og i motgang.

– Brann er en viktig institusjon i Bergen som mange bryr seg om, og de siste to årene har de vært i en epoke hvor de skulle etablere seg som et topplag. Etter fjorårets sesong konkluderte Brann selv med at de hadde feilet på alle målene de satte seg, og det kan skje i år også, sier Vik og legger til:

– Vi vil forklare fansen og leserne hvordan forskjellen på målsetningene og realiteten er.

fullskjerm neste AV DET SNILLE SLAGET: Denne BT-forsiden fra 2015 vant flere priser og illustrerer oppturen som fulgte etter at Brann-trener Lars Arne Nilsen overtok klubben i Obosligaen.

Spenstige avis-oppslag

Gjennom årene har Brann både mange oppturer og nedturer å se tilbake til. Det har de to bergensavisene illustrert gjennom flere dramatiske avisoppslag – som du kan se i sakens bildegallerier.

– Vi har hatt noen fargerike og mindre fargerike forsider, ler Vik.

– Forsiden på en avis reflekterer det avisen tror har mest interesse blant leserne. Når det skjer viktige ting rundt Brann, er det derfor viktig for oss å ha det på forsiden, sier Vik videre.

Også Eriksen i BA er enig i det. De illustrerte Branns tap mot Strømsgodset tidligere i uken med et fiktivt filmcover med tittelen «DE TAFATTE». Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde regi. I hovedrollene: Brann-spillerne.

– Nå har vi sett Brann gjøre det dårlig spillemessig i en lang tid. Mot Godset så i et lag som rett og slett var tafatte. Det var ingen glød, det var rett og slett dødt.

– Er dette noe en klubb må tåle?

– Absolutt. Vi er snille, og vi kan også være kritiske. Men vi skal ikke være ufine. Dette er en klubb som skal nå ut til folket og underholde. Når de da ikke leverer etter en lang periode så må det være greit, mener han.

fullskjerm neste NYESTE I REKKEN: Branns midtukekamp mot Strømsgodset ble fremstilt på denne måten.

Mer restriktive

Rune Eriksen i BA mener det er blitt vanskeligere å dekke Brann i takt med de sviktende resultatene. De eneste VG fikk møte dagen før kamp var trener Lars Arne Nilsen og kaptein Daniel Pedersen, selv om andre spillere meldte seg tilgjengelig.

– Velkommen til den hverdagen. Det har endret seg i løpet av de siste to årene. Jeg tror det er uheldig for Brann, for man skal jo bygge noe. Det er norsk fotball vi snakker om. Klart man kan sette noen restriksjoner her og der, men dette har vart en stund. Jeg tror ikke det gagner Brann noe som helst. Det er ubegripelig at Brann har valgt en slik mediestrategi, sier Eriksen i BA.

Brann begrunner det slik:

– Spillerne er stort sett tilgjengelig hver dag med unntak av fridagen sin og dagen før kampdag. Slik har det vært i hvert fall det siste året mens jeg har jobbet her. Det er særlig krevende med to kamper i uken, i en spesiell situasjon, sier medieansvarlig Thomas Brakstad til VG.

Publisert: 31.07.20 kl. 20:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

