PRESSET: Lars Arne Nilsen forteller at det blir krise i Bergen dersom Brann taper mot Vålerenga lørdag kveld. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Lars Arne Nilsen: – Taper vi mot VIF, blir det krise

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen og Brann er inne i en dårlig periode, og har ikke vunnet på fire kamper. Nilsen er klar over at han er en presset mann.

0–1 mot Odd, 1–1 mot Start, 1–1 mot Kristiansund og 1–3 mot Strømsgodset. To tap. To ganger uavgjort. Det er Branns resultater de siste fire kampene.

– Det er krise i Brann nå, men om vi slår Vålerenga så blir vi vel like gode som de. Kun ett poeng bak er vi da. Det er fascinerende å følge med på det her. Men problemer vårt er at vi ikke har prestert i det siste. Vi har 14 dager bak oss hvor vi skal slå Start og Kristiansund. Men vi får ikke marginene med oss, samtidig som vi ikke har hatt nok kvalitet eller energi. Da blir det fort styr i Bergen, sier Lars Arne Nilsen til VG etter fredagens kveldsøkt på Brann stadion.

– Det skal være styr her

Nilsen har ingen problemer med å erkjenne at han og resten av laget kjenner på presset som nå ligger på de. Status etter elleve serierunder er en 8. plass på tabellen.

– Det skal være styr her. Forventningene ... Vi fikk en dupp i fjor, og da øker forventningene igjen. Sånn skal det være, men da blir presset og «trøkket» høyere også. Taper vi mot VIF, blir det krise i Bergen. Men slik er det, sier Nilsen.

– Så du kjenner presset?

– Presset, jo selvfølgelig merker vi det. Det skal det være. Du skal jo kjenne det, hvis ikke så er det jo noe gale med deg. Men jeg mister ikke fokus av den grunn, jeg forbereder meg på samme måte. Men jeg merker at vi må få resultat, det er det ingen tvil om, sier Brann-treneren.

En spiller som har nytt mye tillit etter han kom til Bergen er Daniel Pedersen. Dansken spiller med kapteinsbindet under Nilsen.

– Vi trenger virkelig en seier. Man merker i garderoben at vi ikke har vunnet på en stund. I disse periodene må vi stå sammen, og det klarer vi. Ingen sutrer, sier Brann-kapteinen til VG.

– Hvordan føler du på presset?

– Det er bare kult å være i en klubb som det er press på. Jeg liker det. Man utvikler seg som en person og fotballspiller. Kjenner man på dette presset, så er man hvert fall ikke klar for utlandet.

Mangel på energi

56-åringen peker på den rare sesongen vi er inne i som en forklaring – ikke unnskyldning – på mangelen på energi. Flere har savnet et tydelig angrepsmønster på Brann-laget den siste tiden, og Nilsen forklarer måten han ønsker å spille fotball på følgende vis:

– Vi skal være gjennombruddshissig og være gode i gjenvinningsfasen. Vi vil ha backene våre opp og kantene våre inn og ha masse folk i boks. Masse innlegg fra backene våre og rett og slett spille «trøkk»-fotball.

Publisert: 01.08.20 kl. 16:51

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

