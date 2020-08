Brann starter trenerjakten: – Mest unike klubben i Norge å være trener for

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen er ferdig som hovedtrener i Brann. Nå begynner jakten på etterfølgeren, som må regne med høye krav.

– Kravene ligger der allerede. Å være trener i Brann innebærer høye krav. Det er den mest unike klubben i Norge å være trener for. På godt og vondt. Det er høye krav. Du skal vinne kamper og underholde. Å være trener i Brann er en helt egen idrett. Det ligger veldig høye krav, men det er folk som finnes som kan innfri dem. Og da er det også de som har veldig lyst til det, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til VG.

– Jeg tror mange blir trigget av, for det er en fantastisk kjekk klubb å være i. Du har liksom ikke vært i fotballen i Norge før du har vært i Brann, sier Soltvedt.

Kravene til Lars Arne Nilsen foran årets sesong var klare: Man skulle kjempe i toppen, bruke unge spillere og spille underholdende fotball, og styreleder Eivind Lunde sier til VG at det er de samme kravene som vil gjelde for den kommende hovedtreneren.

Arbeidet med å finne etterfølgeren starter opp for fullt nå.

– Vi kommer til å sanke inn forslag og vi har allerede noen tanker om hvordan det arbeidet skal foregå. I løpet av den nærmeste tiden vil vi nok ha noen navn på blokka, sier Lunde, og takker Nilsen for innsatsen i klubben.

Daglig leder Vibeke Johannesen kaller det en «nødvendig beslutning» for å få snudd situasjonen klubben er inne i nå.

Når en ny hovedtrener vil være klar er usikkert.

– Jeg håper på en rask løsning, men vi er forberedt det kan ta tid før man finner en permanent løsning, sier Lunde.

Det viktigste er at vi tar en god beslutning. Vi vil bruke den tiden som kreves, sier Soltvedt, før han kommer med noen rosende ord om Nilsens tid i Brann.

– Han kom inn på et tidspunkt hvor det var full krise i klubben. Det er jo bare til å si at han innfridd forventningene. Dessverre en dårlig sesong, men summa summarum har han levert absolutt strålende for Sportsklubben Brann.

Mandag formiddag kom Bergens Tidende med nyheten om at Lars Arne Nilsen var ferdig som Brann-trener, og på en pressekonferanse klokka fire ble det bekreftet fra klubbledelsen.

– Vi står her i dag og har blitt enige om å avslutte et langt og innholdsrikt samarbeid, sier daglig leder Vibeke Johannesen innledningsvis.

Lars Arne Nilsen startet med å beklage at han ikke stilte opp i pressesonen etter lørdagens tap hjemme mot Vålerenga.

– Det ble litt følelsesladd. Jeg visste egentlig utgangen da vi ikke klarte å vinne, og det hadde jeg følelsen av at guttene også visste. Det var en spesiell atmosfære etter kampen, sier Nilsen på pressekonferansen.

– Det har litt med det guttene la ned i det. Jeg er ekstremt takknemlig, for vi har vært litt energiløse i det siste, men de ofret alt for meg, klubben og supporterne. Jeg kan ikke ta dem på noe, sier Nilsen.

– I år, og det er kanskje et bra tegn, kvitter man seg med treneren når Brann ligger på øvre halvdel i Eliteserien. Da er Brann der de skal være. Bestillingen til meg før sesongen var tøff og det skal være slik i Bergen. Vi skulle være i toppen, bruke de unge spillerne våre og spille underholdende fotball. Det klarte ikke jeg. Det har blitt for tøft, sier Nilsen og strekker armene symbolsk i været.

Lars Arne Nilsen overtok et Brann på et historisk bunnpunkt på denne siden av årtusenskiftet. De lå på niendeplass i OBOS-ligaen og 1–4-tapet for Levanger ble forgjenger Rikard Norlings siste kamp som Brann-trener.

Det var senvåren 2015. I løpet av høsten tok Nilsen laget til direkte opprykk tross det dårlige utgangspunktet, og det fortsatte med annenplass i 2016 og femteplass i 2017.

Gjennom nesten hele 2018 lå Nilsens Brann i gullkamp mot senere seriemester Rosenborg, men endte på tredjeplass. I fjorårssesongen buttet det for første gang over tid for Lars Arne Nilsen, og klubben ble bare nummer ni i Eliteserien. Likevel erklærte styret at Lars Arne Nilsen var rett mann videre etter spekulasjoner og en tøff evaluering fra spillergruppen.

– Jeg håper han huskes for det han gjorde for klubben. Han har vært en suksessrik Brann-trener, har gjort en god jobb, men så har det stoppet opp, sa tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp tidligere mandag. Huseklepp var selv en del av «Lan-laget» de første to sesongene.

