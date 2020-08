BRANN-TRENER: Lars Arne Nilsen. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Bergens Tidende: Lars Arne Nilsen ferdig som Brann-trener

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen tok Brann opp til Eliteserien i 2015. Fem år senere, etter en meget dårlig periode i klubben er han ferdig som Brann-trener, ifølge lokalavisen Bergens Tidende.

Oppdatert nå nettopp

Opplysningene er ikke bekreftet offisielt. Bergens Tidende skriver at de har fått informasjon opplyst fra «en rekke hold».

Dagen etter at Brann tapte 2–1 mot Vålerenga, og Brann-treneren dro fra stadion uten å prate med pressen, var Lars Arne Nilsen i møte med sportslig leder Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen i Brann.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Bergens Tidende(BT) fikk også søndag et bilde av Brann-treneren som forlot Brann stadion etter et møte med Brann-sjefene.

Journalister fra både BT, Bergensavisen(BA), Eurosport og TV 2 var på plass utenfor Brann-stadion søndag, da uten hell med å få en kommentar fra noen av deltakerne på møtet.

Unngikk kommentarer til pressen

Da VG møtte Nilsen på trening fredag, sa han at det ville være krise i Bergen dersom Brann tapte mot Vålerenga. Kampen endte som kjent med tap for bergenserne, og journalister fra over en håndfull mediehus sto og ventet på å prate med Nilsen etter kampen.

Etter lang ventetid kom medieansvarlig i klubben Thomas Brakstad og fortalte at Nilsen ikke ville stille til intervju, og hadde forlatt Brann stadion.

– Veldig rart, det har jeg ikke opplevd før. Det er også strenge krav i Eliteserien at hvert fall trenerne skal stille i media, sa tidligere Brann-helt og nåværende fotballekspert i TV 2 og Bergens Tidende, Erik Huseklepp, til VG etter lørdagens kamp.

les også Lars Arne Nilsen rømte stadion etter nytt tap

Huseklepp ønsket ikke å konkludere med noe etter at Lars Arne Nilsen rømte stadion etter tapet mot Vålerenga, men gikk langt i å si hvordan det så ut.

– Man tenker jo med en gang at han er ferdig, men friskt i minne så trodde folk han var ferdig i fjor og styret kom ned og sa at han fortsatt er vår trener. Det er farlig å konkludere med noe, svarte Huseklepp.

VG prøvde gjennom søndagen å komme i kontakt med både sportslig leder Rune Soltvedt, daglig leder Vibeke Johannesen, Lars Arne Nilsen, styreleder Eivind Lunde og nestleder i styret Birger Grevstad, uten å få svar.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 03.08.20 kl. 08:57 Oppdatert: 03.08.20 kl. 09:09

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser