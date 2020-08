Bekreftet: Lars Arne Nilsen ferdig som Brann-trener

BERGEN (VG) På en pressekonferanse mandag ettermiddag ble det bekreftet: Lars Arne Nilsen er ferdig som hovedtrener for Brann.

Mandag formiddag kom Bergens Tidende med nyheten om at Lars Arne Nilsen var ferdig som Brann-trener, og på en pressekonferanse klokka fire ble det bekreftet fra klubbledelsen.

– Vi står her i dag og har blitt enig om å avslutte et langt og innholdsrikt samarbeid, sier daglig leder Vibeke Johannesen innledningsvis.

Lars Arne Nilsen startet med å beklage at han ikke stilte opp i pressesonen etter lørdagens tap hjemme mot Vålerenga.

– Det ble litt følelsesladd. Jeg visste egentlig utgangen da vi ikke klarte å vinne, og det hadde jeg følelsen av at guttene også visste. Det var en spesiell atmosfære etter kampen, sier Nilsen på pressekonferansen.

– Det har litt med det guttene la ned i det. Jeg er ekstremt takknemlig, for vi har vært litt energiløse i det siste, men ofret alt for meg, klubben og supporterne. Jeg kan ikke ta dem på noe, sier Nilsen.

– I år, og det er kanskje et bra tegn, kvitter man seg med treneren når Brann ligger på øvre halvdel i Eliteserien. Da er Brann der de skal være. Bestillingen til meg før sesongen var tøff og det skal være slik i Bergen. Vi skulle være i toppen, bruke de unge spillerne våre og spille underholdende fotball. Det klarte ikke jeg. Det har blitt for tøft, sier Nilsen.

Lars Arne Nilsen overtok et Brann på et historisk bunnpunkt på denne siden av årtusenskiftet. De lå på niendeplass i OBOS-ligaen og 1–4-tapet for Levanger ble forgjenger Rikard Norlings siste kamp som Brann-trener.

Det var senvåren 2015. I løpet av høsten tok Nilsen laget til direkte opprykk tross det dårlige utgangspunktet, og det fortsatte med annenplass i 2016 og femteplass i 2017.

Gjennom nesten hele 2018 lå Nilsens Brann i gullkamp mot senere seriemester Rosenborg, men endte på tredjeplass. I fjorårssesongen buttet det for første gang over tid for Lars Arne Nilsen, og klubben ble bare nummer ni i Eliteserien. Likevel erklærte styret at Lars Arne Nilsen var rett mann videre etter spekulasjoner og en tøff evaluering fra spillergruppen.

– Jeg håper han huskes for det han gjorde for klubben. Han har vært en suksessrik Brann-trener, har gjort en god jobb, men så har det stoppet opp, sa tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp tidligere mandag. Huseklepp var selv en del av «Lan-laget» de første to sesongene.

Lars Arne Nilsen ville ikke bekrefte noe da han kom til Brann stadion ved 10.45-tiden mandag. Men han svarte likevel kjapt på spørsmålene til journalistene som ventet utenfor.

– Jeg tror du skjønner at jeg ikke kommentere den prosessen som foregår nå, svarer Nilsen på spørsmål om han er ferdig som Brann-trener på BTs direktesending.

– Hva gjør at du kommer til Stadion?

– Jeg skal snakke med dem. Det skjønner dere, bekrefter Nilsen om det som skal skje nå – uten å svare direkte på om han er kommet for å forhandle om sluttpakke.

– Har du fortsatt lysten og motivasjonen til å fortsette å trene Brann?

– Jeg er full av energi og pågangsmot, men det betyr ikke at jeg skal fortsette å trene Brann. Nå er det en prosess som foregår. Jeg kan ikke si mer om det. Det må dere respektere. Men jeg er ingen slagen mann, hevder Nilsen.

Kort tid etter ankom Brann-spiller Vegard Forren.

– Skal inn til massasje nå. Tror ikke jeg skal kommentere noe, sier midtstopperen.

Tidligere Brann-stjerne Erik Huseklepp, nå ekspert for TV 2 og BT, beskriver nyheten som «uunngåelig» – med forbehold at lokalavisens opplysninger stemmer.

– Det er det alle har trodd skulle skje. Da han ikke stilte til intervju etter forrige kamp, skjønte de fleste at noe var i gjære. En ventet avgjørelse, sier Huseklepp til VG.

– Det var rart alt han fikk fortsette etter fjorårssesongen. Da fikk han deler av spillergruppen mot seg, og flere ønsket et skifte. Styret hørte ikke på det, og ga Lars Arne en ny sjanse. Det var med lovnader om at han skulle bruke unge spillere – og spille offensiv, positiv fotball, fortsetter 35-åringen med over 300 kamper for Brann.

Det siste har vært mangelvare i de fem siste kampene: Brann har ikke vunnet noen av dem og heller ikke maktet å score mer enn ett mål i disse matchene. Forrige seier var 3–1 mot Sandefjord 12. juli.

Dagen etter at bergensklubben tapte 1–2 mot Vålerenga, den femte strake uten seier, dro Lars Arne Nilsen dro fra stadion uten å prate med pressen.

For det tok han selvkritikk overfor journalistene i den hektiske intervjuseansen på parkeringsplassen mandag formiddag:

– Det jeg har lyst til å si, er at jeg burde stilt opp i pressesonen etter kampen mot Vålerenga. Det ser jeg. Det ble bare rett og slett for følsomt for meg. Vi hatt lite energi, men de jobbet sokkene av seg – for meg, for klubben, for seg selv. Den skal jeg ta, innrømmer Lars Arne Nilsen.

Søndag var Nilsen i møte med sportslig leder Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen i Brann. Ingen av lederne lot seg intervjue søndag. Mandag ettermiddag ble det altså klart at at Brann og Nilsen skiller lag.

– Klubben la et press på seg selv om å spille en annen type fotball enn de hadde gjort i 2019. Så får de en litt positiv start på 2020 både med å sjarmere publikum med bra fotball, men samtidig ikke blendende fotball. Så kommer motgangen litt for raskt, og den ser det ikke ut til at de har klart å reparere. Med fire dårlige kamper etter hverandre ble presset for tøft. Da var det bare et tidsspørsmål før dette skulle skje. Uten poeng mot VIF ble det ganske klart, sa tidligere Brann-trener Steinar Nilsen før det ble bekreftet at Lars Arne Nilsen var ferdig i klubben.

Publisert: 03.08.20 kl. 08:57 Oppdatert: 03.08.20 kl. 16:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

