SLITER TUNGT: Lars Bohinen (t.v.) gikk på enda et tap hjemme da Viking kom på besøk. Aalesund ligger desidert sist i Eliteserien og har kun én seier på 13 forsøk. Her gir han Vikings Bjarne Berntsen et lite klapp på skulderen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Hardt presset Bohinen: – Vi står bak treneren

ÅLESUND (VG) Presset øker på Lars Bohinen og tabelljumbo Aalesunds FK. Spillerne er likevel klar på én ting: Bohinen er mannen som kan snu skuten.

Styreleder i AaFK, Jan Petter Hagen, sier til Sunnmørsposten at de fortløpende vurderer både trenersituasjonen og spillerstallen i klubben. Det er ingen tvil om at presset på Lars Bohinen øker, men foreløpig får han beholde jobben som AaFK-trener.

Det er flere av spillerne glade for.

– Vi står bak treneren. Det er ikke riktig å bytte de ut. Vi tror på det vi gjør, og i dag var et steg fremover, sier klubbens toppscorer Hólmbert Fridjónsson etter søndagens kamp mot Viking.

Søndagens kaptein, Oddbjørn Lie, er enig med islandske Fridjónsson.

– Spillergruppen har ikke diskutert det i det hele tatt. Jeg kan bare snakke for min egen del, og jeg synes Lars er en fantastisk flink trener. Både han og Andrea (Loberto, assistenttrener) har gjort mye med klubben etter at de kom hit, og jeg håper at klubben støtter de og gir de tillit til å komme seg ut av den situasjonen vi er i. Jeg er overbevist om at de er kapabel til det.

AaFK ligger sist i Eliteserien med syv poeng etter 13 kamper. En rekke individuelle- og kollektive forsvarsfeil har kostet laget dyrt, og 40 innslupne mål er ikke et pent syn. Fjorårssesongens store spiller, Niklas Castro, mener at spillerne må ta sin del av skylden.

– Det blir så dumt å se på treneren. Vi står bak Lars 100 prosent. Vi er en enhet som skal jobbe sammen om dette. Vi har kommet inn i en ond sirkel, men jeg har stor tro på at vi kan snu det, sier han.

I en normal sesong ville AaFKs poengfangst vært en sikker oppskrift på nedrykk. Gapet opp til trygg plass er imidlertid overraskende lite. Start, som også befinner seg på nedrykksplass, er bare to poeng foran. Til Mjøndalen på kvalifiseringsplass er det fire poeng, mens søndagens motstander, Viking, er fem poeng foran sunnmøringene.

– Vi er heldige. Hvis vi klarer å mobilisere og vinne to-tre kamper, er vi der oppe. Vi må bare fokusere på oss selv og forsøke å kjempe oss oppover på tabellene. Vi kan prise oss lykkelige over at de andre ikke er så langt foran oss. Vi må utnytte den flaksen, mener Fridjónsson.

– Det er flere lag som sliter, og det gir håp. Det skal ikke så veldig mye til, men det sier seg selv at vi trenger noen trepoengere hvis det skal gjøre utslag på tabellen, sier Lie, som er klar på at de svake forsvarsspillet ikke kan fortsette.

les også Orry Larsen skrevet ut av sykehus etter skrekkscenene

Mot Viking var det ålesunderne som produserte flest sjanser, men ble straffet av et dødelig effektivt bortelag. Symptomatisk for en lag i AaFKs posisjon, mener Bohinen. Han føler med spillerne i situasjonen de står i, men hyller måten laget evner å stå sammen i stormen.

– Jeg synes spillerne har vært helt fantastiske i en såpass tung og lang periode, hvor vi har stått og stampet i gjørmen. Spillerne jobber for å holde humøret oppe, og vi kunne ikke bedt om noe mer. Det er ekstremt viktig, for det er lett å grave seg ned når alt går imot hele tiden. Men vi må få noe ut av det gode humøret og samholdet i gruppen, sier han.

Publisert: 10.08.20 kl. 14:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

