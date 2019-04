BRÅK: Christian Gauseth jubler mot Jakob Glesnes etter seieren. Det fortsatte å smelle mellom de to kapteinene etter dramaet i Drammen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Gauseth og Glesnes skjelte ut hverandre: – Jeg skulle sparket ham ned

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Mjøndalen 2–3) Dramaet var ikke før over ute på kunstgresset før det smalt mellom kapteinene ute på banen. Etterpå fortsatte Strømsgodsets Jakob Glesnes og Mjøndalens Christian Gauseth å skjelle hver andre ut i pressesonen.

Mindre enn 10 minutter siden







– Han kom jublende opp i ansiktet på meg og da blir jeg forbannet. Jeg vet at han liker å lage faenskap, men det der kan ha holde seg for god til, smalt det fra Glesnes på spørsmål fra TV 2 etter at Gauseth hadde sagt «at Glesnes går og klyper meg som ei liten jente under hele kampen».

– Jeg skulle ha sparket ham ned ute der, egentlig. Han skulle hatt så mye mer enn han fikk der ute i dag, sier Godset-kapteinen fra Bergen og innrømmet at han var sint.

les også Mjøndalen sjokket Strømsgodset: – Helt forferdelig

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

De to kamphanene sto ved hver sin mikrofon innenfor en radius av bare fem meter utenfor garderobene på Marienlyst. det smalt direkte da VG tok opp saken med Christian Gauseth.

– Jeg er overrasket over at det sutres på at det blir en duell på overtid. Og det fra en kaptein i eliteserien. Såpass ærlig må jeg være, svarer Mjøndalen-kapteinen etter klubbens første borteseier i eliteserien siden 1992.

Den kom i «Ælv Classico» – eliteseriens kanskje heteste lokaloppgjør. Strømsgodset spillerne så ut som de hadde rykket ned mens de brune og hvite fra Mjøndalen jublet som guttunger.

– Han har prøvd å fyre opp i lang, lang tid. For oss så har det egentlig vært å holde oss rolig, men det er ikke godt nok det vi leverte utpå her. Dessverre, kommer det fra Jakob Glesnes og legger til:

– Han liker å «fucke opp» og spiller seg inn i en rolle. Jeg vet ikke hva han holder på med.

Sjekk situasjonen mellom Gauseth og Glesnes:

Alt med adresse Mjøndalens 34-årige kaptein fra Molde. Midtbaneankeret svarte umiddelbart.

– Det får han faen meg bare tåle. Etter måten dem jublet på etter 3–2-scoringen på oss i 2015 på Consto Arena: Jeg skal ikke høre et knyst, sier han med omtrent samme trykk som Mjøndalen startet kampen med.

For Mjøndalen kunne ha ledet mer enn 3–1 ved pause. Sondre Solholm Johansen, Stian Aasmundsen og Oliver Occean (eliteseriescoring nummer 83) satte inn målene som bare Strømsgodset klarte å svare på en gang ved Lars Sætra.

Strømsgodset tok over det meste. Men Mustafa Abdellaoue klarte bare å redusere en gang. Utligningen kom ikke da han hadde en gylden sjanse fire minutter på overtid. Ballen slo i krysstangen og ut.

les også MIF-trener Hansen om «Ælv Classico»: – Det heftigste lokaloppgjøret i Norge

– Det er blytungt. Veldig surt. Vi skulle så absolutt ha unngått dette her. Vi spiller på deres styrker. Spesielt i 1. omgang, mener Jakob Glesnes – som selv ble flyttet opp som spiss på slutten.

– Det er en kamp vi ikke skal tape.

– Gjør dere opp nå etter kampen, spør VG med henvisning til Gauseth.

– Nei, nå er kampen ferdig. Men man blir godt forbannet når du får slike jubelscener rett opp i ansiktet på deg, gjentar Strømsgodset-kapteinen.

– Dette får de bare tåle. Det skal være noe sutring fra Strømsgodset etter å ha tapt 3–2, det vil jeg ikke høre. Å begynne å grine etter dette. Det vil jeg ikke høre., mener kollegaen fra Mjøndalen med bokstavene «Spielführer» på sitt brede tyske kapteinsbind.

– Du fikk gult kort på det?

– Ja, det er dommerens vurdering av det. Det blir en ansamling spillere der og det er jo jeg som har bestemt meg for at den ballen er min – den skal jeg ha – så når de kommer stopper jeg ikke selv om det blåses av. Det kunne jeg sikkert ha gjort annerledes.

Slik summerer Christian Gauseth opp Mjøndalens første tre poeng i årets liga:

les også Godset-kometen slet benken i Sogndal: – Jeg var rimelig forbannet

– Stort resultat. Stor seier. Stor 1. omgang. Vi var svakere i 2. omgang. Og den situasjonen der Mos traff krysstangen likte jeg dårlig. Der var kjempeheldig. Men vi viste voksenhet, backfireren var flink til å pushe ut og 1. omgangen vår var bra.

Så kommer Mads Hansen. Den tidligere Mjøndalen-backen – nå Spellemann-vinner og kjent fra «Spårtsklubben» i VG er like lykkelig som alle andre med hjertet i klubben.

– For en deilig gjeng dere er!

– Men når jeg må sitte på hovedtribunen å si at den krampen din er ekte når du ligger nede for tredje gang. Det er vanskelig.

– Men du vet jo hvor dårlig trent jeg er, flirer Christian Gauseth tilbake.

Publisert: 12.04.19 kl. 22:27