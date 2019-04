Liverpool til semifinale mot Barcelona: Mané opp blant legendene

(FC Porto-Liverpool 1–4, 1–6 sammenlagt) Liverpool hadde full kontroll mot Porto etter at Sadio Mané satte i gang målshowet for bortelaget.

Oppdatert nå nettopp







Og etter å ha kjørt over Porto venter Barcelona i semifinalen.

– Vi vet at Barcelona er et av tøffeste lagene i Europa. Vi vil gi alt for å komme til finalen. Vi er et godt lag som kan slå alle og har sjansen til å klare det, sier Sadio Mané til Viasat etter kampen.

Da hadde Liverpool vunnet 4–1 og sammenlagt 6–1 over det portugisiske laget.

– Det er mektige sifre mot et lag som nesten aldri taper hjemme, sier Viasat-ekspert Lars Tjærnås da Virgil van Dijk hadde satt inn 4–1 til LIverpool sju minutter før full tid i Porto.

Liverpool hadde etterhvert spilt ut Porto i 2. omgang på bortebane. De hadde satt tre mål i andre omgang og sørget for 6–1 sammenlagt over Champions League -mesteren fra 2004.

Men etter 27 minutter hadde ikke Liverpool hatt en avslutning på mål, samtidig som Porto hadde sløst med sjansene. For hjemmelaget kjørte åpningen av kampen.

Liverpool er forøvrig i vinden for tiden:

Men det snudde da Salah på nydelig vis fant Mane på bakre stolpe, som satte ballen i nettmaskene bak Iker Casillas etter 27 minutter. Først ble det avblåst for offside, men deretter kunne Liverpool-spillerne juble for 1–0 scoringen etter at VAR overstyrte avgjørelsen. Det betydde samtidig at Porto måtte score fire mål for å sende Liverpool ut av kvartfinalen.

Og samtidig gikk Mane opp blant de største legendende i klubben når det gjelder scoringer internasjonalt. Nå har bare Steven Gerrard scoret flere mål i Europacupen enn Mane som ifølge statistikksiden «OptaJoe». De melder at han gikk opp på siden av klubblegenden Ian Rush i den historiske målprotokollen etter 1–0 scoringen.

Scoringen til Mane sendte ham opp blant de aller største målscorerne i klubbhistorien i Europacupene. Foto: JOSE COELHO / LUSA

- Det er hardt arbeid, men jeg er heldig også. Jeg har vært heldig de siste månedene. Men det viktigste i dag var å kvalifisere seg videre. Det var stort, sier Mané til Viasat.

Det skal sies at det spilles langt flere kamper nå for tiden i Europa, men Manes 14. scoring som ga 1–0 ledelsen til Liverpool knekte samtidig det meste av semifinalehåpet for hjemmelaget Porto.

les også Vanvittig syvmålsdrama: Sterling-mål VAR-annullert på overtid

Deretter var det Salah som doblet ledelsen på det som ble omtalt som en kontring tatt ut av læreboka etter 65 minutters spill. Og dermed satte Salah sin fjerde scoring på ti kamper alene mot keeper etter en herlig pasning fra Alexander-Arnold.

Men det var ikke over med det. Etter at Porto hadde redusert ved Militao var det Firminos tur til å heade inn 3–1 på et perfekt timet løp på Hendersons lekre pasning bare tre minutter etter Salahs scoring.

Deretter kunne også van Dijk enkelt heade inn 4–1 sju minutter før full tid etter at Liverpool hadde kontrollert kampen mer og mer. Nå er Barcelona og Messi siste hinder før en eventuell ny finale for Liverpool.

Publisert: 17.04.19 kl. 22:52 Oppdatert: 17.04.19 kl. 23:10