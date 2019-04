BRANN: Bortelagets benk var satt i full fyr på Nye Blinkbanen i Stjørdal.

Innbytterbenk brant før lokalderby

Bortelagets innbytterbenk på Nye Blinkbanen i Stjørdal var i full brann mandag morgen. Senere i dag møtes Stjørdals-Blink og Levanger FK til lokaloppgjør.

Mindre enn 10 minutter siden







Politiet tror ikke brannen har noe med lokalderbyet, som har avspark klokken 15.00, å gjøre. Det er håp om over 500 tilskuere til 2. divisjonskampen.

– Nei, vi har nok mer tro på at dette er en ungdomsgjeng som har utført rampestreker, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

les også Kraftig brann i Nav-lokale: Politiet mistenker to menn for å ha tent på

Politiet i Trøndelag har ikke besvart VGs henvendelser. Politiet fikk melding om brannen 06.22 mandag morgen.

Volden forteller til lokalavisen at politiet har grunn til å tro at brannen er påsatt. De brukte hund for å søke etter spor på stedet.

Knut Erlend Jegersen, administrativ leder i Stjørdals-Blink, var raskt på stedet.

– Det er en dramatisk oppladning. Men heldigvis har ingen skade skjedd på spilllerflaten. Nå henger det igjen en del røyklukt, sier Jegersen til VG.

– Det er ubehagelig. Det er et angrep på frivilligheten, sier Jegersen.

les også 144-kilos hannbjørn skutt i Meråker

– Tror du det kan ha noe med kampen i ettermiddag å gjøre?

– Hadde dette skjedd i Tyrkia, kunne det kanskje vært det. Men dette er gamle Trøndelag. Ingen voksne folk driver med sånn, svarer Jegersen.

Martin Linnes vet hvordan det er å spile fotball i Tyrkia:

Publisert: 22.04.19 kl. 09:30